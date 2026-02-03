Sheinbaum y Trump pactan trasvase de agua luego de meses de tensión

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para el trasvase de agua del Río Grande (Río Bravo), luego de meses de disputa por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

El pacto busca garantizar el suministro para comunidades rurales y productores agrícolas de la zona fronteriza, y se alcanzó tras presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había amenazado con imponer aranceles a México.

De acuerdo con un comunicado conjunto de los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos, México se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua al año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el actual ciclo de cinco años. Esta medida, señalaron, brindará mayor estabilidad al Valle del Bajo Río Grande.

El anuncio se dio después de una llamada telefónica sostenida la semana pasada entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que ambos mandatarios alcanzaron un consenso sobre la gestión del recurso hídrico compartido.

PRESIÓN POLÍTICA Y CONTEXTO DEL ACUERDO

En diciembre pasado, Trump amagó con imponer un arancel del 5% a México por el incumplimiento del tratado, el cual regula el uso de los ríos Colorado, Bravo y Conchos. Washington sostiene que México arrastra una deuda significativa de agua correspondiente al ciclo anterior.

Según el propio Trump, el adeudo supera los 986.4 millones de metros cúbicos, acumulados en los últimos cinco años. México ha argumentado que el retraso se debe a una sequía histórica en el norte del país, que ha reducido drásticamente los niveles de las presas.

¿QUÉ ESTABLECE EL TRATADO DE AGUAS DE 1944?

El acuerdo bilateral señala que Estados Unidos debe enviar a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México debe entregar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo, distribuidos en ciclos de cinco años.

Además del trasvase inmediato, Estados Unidos informó que México presentará un plan detallado para saldar por completo la deuda acumulada y evitar nuevos conflictos en la gestión del agua fronteriza.