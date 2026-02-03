¿Qué ha pasado con Maduro y Cilia Flores tras un mes detenidos en Nueva York?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A un mes de su detención en Estados Unidos, el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúa avanzando en medio de audiencias aplazadas, estrategias legales y una fuerte atención internacional. Ambos permanecen recluidos en una cárcel federal de Nueva York mientras se define el rumbo del caso en su contra.

De acuerdo con el expediente judicial, la pareja se declaró no culpable de los delitos federales que les imputa la Justicia estadounidense y permanece en prisión preventiva a la espera de una nueva audiencia programada para finales de marzo.

UN MES BAJO CUSTODIA EN UNA CÁRCEL FEDERAL

Según la información difundida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y Flores se encuentran detenidos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y posteriormente trasladados al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

Dos días después de su traslado, el 5 de enero, ambos comparecieron por primera vez ante un juez federal en un tribunal de Manhattan para la lectura formal de cargos. Desde entonces, han permanecido bajo custodia sin solicitar libertad bajo fianza.

AUDIENCIA APLAZADA Y PROCESO EN MARCHA

El lunes más reciente, la Fiscalía solicitó al juez Alvin Hellerstein reprogramar la siguiente audiencia del caso. La sesión, prevista inicialmente para el 17 de marzo, fue solicitada para el 26 del mismo mes con el argumento de resolver temas logísticos y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.

Las autoridades señalaron que el proceso continúa en etapa preliminar y que aún no se han resuelto varios planteamientos presentados por los abogados de los acusados.

LAS ACUSACIONES QUE ENFRENTA MADURO

De acuerdo con la imputación presentada por Estados Unidos, Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con la posesión de armas de alto poder, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos.

En el caso de Cilia Flores, la acusación incluye cargos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia ante el juez.

UN EXPEDIENTE QUE SE REMONTA A 2020

Las acusaciones forman parte de un caso iniciado en 2020 por la Justicia estadounidense, que señalaba a altos funcionarios del gobierno venezolano por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, tras la captura del exmandatario, la Fiscalía modificó la nueva imputación y eliminó referencias a una estructura criminal formal, ajustando el enfoque legal del caso.

DEFENSA LEGAL Y ESTRATEGIA JURÍDICA

La defensa de Maduro está encabezada por el abogado Barry Pollack, quien informó al tribunal que, por ahora, no solicitará libertad bajo fianza. El abogado adelantó que presentará documentos para sostener que Maduro se considera jefe de un Estado soberano y que su detención fue ilegal, argumentos que aún no han sido resueltos por el juez.

Cilia Flores es representada por Mark Donnelly, abogado con experiencia previa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguno de los dos ha solicitado formalmente su liberación mientras continúa la prisión preventiva.

CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y REACCIONES EXTERNAS

Ambos permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un penal federal conocido por albergar a reclusos de alto perfil. El Departamento de Prisiones ha señalado que no puede brindar detalles sobre las condiciones de detención por razones de seguridad y privacidad, aunque documentos judiciales indican que los acusados han solicitado atención médica.

En paralelo, en redes sociales se han difundido mensajes de apoyo y críticas dirigidas a Maduro, así como videos de manifestantes que se han congregado en las inmediaciones del penal, mientras el caso continúa su curso en los tribunales de Estados Unidos.