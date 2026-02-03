Condenan a 2 cadenas perpetuas a mujer de Oklahoma por matar a 2 mujeres y esconderlas en su refrigerador

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una mujer originaria de Oklahoma fue sentenciada a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional tras ser hallada culpable de planear y ordenar el asesinato de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron ocultados dentro de un congelador enterrado en una zona rural. El caso, que cruzó fronteras entre Kansas y Oklahoma, ha causado conmoción por el nivel de planeación y el trasfondo familiar del crimen.

La condenada fue identificada como Tifany Adams, de 56 años, quien en octubre de 2025 fue declarada culpable por la muerte de Veronica Butler, de 27 años, y de Jilian Kelley, de 39 años, amiga cercana de la primera.

VÍCTIMAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS

Las dos mujeres fueron reportadas como desaparecidas en marzo de 2024, lo que activó una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Meses después, sus cuerpos fueron localizados en el condado de Texas, en el estado de Oklahoma, ocultos dentro de un congelador que había sido enterrado en una zona apartada.

El hallazgo confirmó que ambas habían sido víctimas de un crimen premeditado, lo que dio paso a una investigación de alto perfil.

UNA DISPUTA FAMILIAR QUE DERIVÓ EN UN DOBLE HOMICIDIO

De acuerdo con documentos judiciales y la versión de la fiscalía, el móvil principal del crimen fue una disputa legal por la custodia de los nietos de Tifany Adams. Veronica Butler, una de las víctimas, estaba involucrada directamente en ese conflicto familiar.

Las autoridades señalaron que Adams, consumida por el enfrentamiento legal, decidió planear el asesinato con el objetivo de eliminar a quienes consideraba un obstáculo.

UN PLAN EJECUTADO CON AYUDA DE CÓMPLICES

La investigación reveló que Adams no actuó sola. Contó con la colaboración de tres personas más, quienes participaron activamente en la emboscada contra las dos mujeres cuando estas viajaban juntas.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados y ocultados dentro de un congelador, el cual fue enterrado para evitar su localización. Durante el juicio se dio a conocer que el grupo incluso intentó hacer pasar la muerte de Butler como un accidente.

VÍNCULOS CON UN GRUPO RELIGIOSO MARGINAL

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue la relación de Adams y sus cómplices con un grupo religioso anti-gubernamental conocido como "God´s Misfits", o "Los Inadaptados de Dios".

Registros judiciales indicaron que los implicados adquirieron dispositivos como pistolas eléctricas y teléfonos desechables como parte de la preparación del crimen, con el objetivo de no dejar rastro.

LA SENTENCIA Y LOS CARGOS ADICIONALES

Además de las dos cadenas perpetuas por homicidio, la jueza impuso a Tifany Adams penas adicionales de prisión por los delitos de remoción ilegal y profanación de un cadáver, debido al trato que se dio a los cuerpos después de los asesinatos.

La sentencia fue dictada en el condado de Texas, Oklahoma, y representa el cierre del proceso judicial para Adams, quien inicialmente se declaró inocente, pero más tarde optó por no declarar, lo que derivó en su condena.

LO QUE SIGUE PARA LOS OTROS IMPLICADOS

Aunque el caso principal ya fue resuelto, la justicia aún no concluye para todos los involucrados. Los juicios contra los otros tres sospechosos están programados para realizarse entre 2026 y 2027.

Las autoridades aseguraron que continuarán con el proceso legal para que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, mientras que las familias de las víctimas esperan que los próximos juicios arrojen más detalles sobre la conspiración que terminó con la vida de Veronica Butler y Jilian Kelley.