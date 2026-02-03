  • 24° C
Internacional / Mundo

Los archivos relacionados con Epstein volvió a sacudir las redes sociales y reavivó teorías que mezclan hechos documentados con versiones no confiables

Feb. 03, 2026
¿Quién es Gabriela Rico Jiménez? La modelo que volvió al foco de atención por su video viral

En los últimos días, la desclasificación de nuevos archivos relacionados con Jeffrey Epstein volvió a sacudir las redes sociales y reavivó teorías que mezclan hechos documentados con versiones no confirmadas. Entre ellas, resurgió un video grabado en 2009 en Monterrey, donde una mujer mexicana asegura haber sido testigo de supuestos actos de canibalismo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si existe alguna conexión real con los documentos recientemente revelados.

QUÉ REVELAN REALMENTE LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN

Tras la liberación de documentos realizada el viernes 30 de enero por el gobierno de Estados Unidos, comenzaron a circular versiones que aseguran que en la isla privada de Epstein se realizaban rituales extremos, incluyendo desmembramientos y canibalismo.

Sin embargo, estas afirmaciones no forman parte de los archivos oficiales. El Departamento de Justicia ha aclarado que, aunque en los expedientes existen fotografías perturbadoras y correos electrónicos preocupantes, ninguno de estos materiales ha sido validado como prueba de rituales de canibalismo ni ha derivado en cargos adicionales.

Funcionarios federales han explicado que gran parte del contenido proviene de material entregado por terceros al FBI, lo que incluye información sin corroboración oficial. Hasta ahora, las investigaciones documentadas siguen centradas en delitos de abuso sexual, tráfico sexual de menores y la red de contactos del millonario con figuras influyentes.

MILLONES DE DOCUMENTOS, PERO SIN PRUEBAS DE RITUALES EXTREMOS

Medios especializados que han revisado la desclasificación coinciden en que la mayoría de los más de tres millones de páginas, videos e imágenes divulgados están relacionados con casos de explotación sexual y tráfico de personas.

No existen, hasta el momento, pruebas verificables dentro de estos archivos que confirmen la realización de ceremonias con prácticas extremas como las que circulan en teorías virales difundidas en redes sociales.

QUIÉN ERA GABRIELA RICO JIMÉNEZ Y POR QUÉ SU VIDEO VOLVIÓ A CIRCULAR

En medio de esta ola de especulación, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir nuevamente un video de Gabriela Rico Jiménez, grabado en 2009 afuera de un hotel en Monterrey. En las imágenes, la mujer aparece visiblemente alterada y lanza acusaciones sobre presuntos actos de canibalismo.

En el video se le escucha gritar frases como que "comieron humanos" y asegura percibir "olor a carne humana". Durante su discurso menciona nombres de personajes públicos, habla de supuestos asesinatos y repite que quiere recuperar su libertad.

Minutos después, en la grabación se observa cómo es detenida por elementos policiales que acudieron al lugar tras el altercado.

UN CASO RODEADO DE INCÓGNITAS

La información sobre la vida de Gabriela Rico Jiménez es escasa. Más allá del video que circula desde hace años, no existen registros públicos claros sobre su trayectoria antes o después del incidente.

Algunos usuarios han asegurado en redes que la mujer se encuentra desaparecida, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada por autoridades ni por fuentes oficiales.

Hasta ahora, no hay evidencia que vincule de manera directa su testimonio con los archivos de Epstein ni con las investigaciones formales realizadas por el gobierno estadounidense.

ENTRE TEORÍAS VIRALES Y HECHOS CONFIRMADOS

El resurgimiento del video ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la desinformación en redes sociales y la facilidad con la que teorías no verificadas se mezclan con investigaciones reales de alto impacto.

Mientras los archivos de Epstein continúan siendo analizados, las autoridades han reiterado que cualquier información confirmada será comunicada de manera oficial y han llamado a la población a no difundir contenidos que no cuenten con sustento legal o documental.

Brayam Chávez
