4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer; Una fecha para hablar de prevención

Cada 4 de febrero, el mundo hace una pausa para reflexionar sobre una de las enfermedades que más vidas cobra año con año. El Día Mundial contra el Cáncer no solo busca informar, sino también generar conciencia, empatía y acciones concretas para prevenir, detectar y tratar este padecimiento que impacta a millones de personas y familias.

Organismos internacionales advierten que una gran parte de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de supervivencia y eleva los costos emocionales y económicos para los pacientes y los sistemas de salud.

CIFRAS QUE REFLEJAN LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

A nivel mundial, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte. Para 2025, las estimaciones apuntan a casi 10 millones de fallecimientos anuales.

En México, la situación no es menor. Datos recientes de la Secretaría de Salud indican que el cáncer se mantiene como la tercera causa de muerte en el país. Cada año se detectan cerca de 195 mil nuevos casos, siendo el cáncer de mama y el de próstata los más frecuentes, seguidos por colon, cervicouterino, pulmón y linfomas.

Las proyecciones internacionales advierten que, de no reforzar las estrategias de prevención, detección y atención, el número de casos podría aumentar de forma considerable hacia 2040.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA, CLAVES PARA SALVAR VIDAS

La incidencia del cáncer aumenta con la edad, debido a la acumulación de factores de riesgo, entre los que se encuentran:

Consumir tabaco

Beber alcohol

Tener sobrepeso u obesidad

No llevar una dieta saludable con abundantes frutas y verduras

Inactividad física

No vacunarse contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano

Estar expuesto a radiaciones ultravioleta y radiación ionizante

Exposición a la contaminación atmosférica y al humo de estufas de leña en interiores

No acudir a revisiones médicas de manera periódica

Hablar de cáncer en esta fecha no es solo recordar cifras, sino reconocer la fortaleza de quienes enfrentan la enfermedad, honrar a quienes han perdido la vida y reforzar el compromiso de construir sistemas de salud más justos y accesibles para todas y todos.