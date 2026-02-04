ICE detiene a 150 migrantes en Florida, entre ellos algunos mexicanos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un operativo conjunto de tres días encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y autoridades del estado de Florida dejó como saldo la detención de más de 150 migrantes, incluidos ciudadanos de México y países de Centroamérica, informaron este martes las autoridades migratorias de Estados Unidos.

La acción contó con la participación de la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), bajo el marco de los acuerdos 287(g), que permiten a agencias locales colaborar con ICE en labores de control migratorio.

A través de redes sociales, la agencia federal señaló que durante el operativo fueron arrestados "152 extranjeros criminales ilegales" y que 23 de ellos fueron deportados tan solo en el segundo día.

ICE DIFUNDE IMÁGENES Y ACUSA DELITOS GRAVES

Como parte del informe, el ICE publicó fotografías de cuatro personas detenidas, a quienes vinculó con distintos delitos.

Entre ellos se encuentra un ciudadano mexicano condenado por fraude; un guatemalteco sospechoso de crueldad contra un menor; un hondureño que pasó ocho años en prisión por un ataque con arma, y otro migrante de Honduras acusado de violencia doméstica.

La agencia aseguró que el objetivo del operativo fue "sacar a criminales de los vecindarios", aunque no precisó en qué ciudades o condados se realizaron las redadas.

Sheriff Grady is going to be posting illegals he catches online to show how Florida cooperates with ICE. pic.twitter.com/QUFkS6FUvV — 0HOUR1 (@0hour1) February 5, 2026

GASTO MILLONARIO Y ENDURECIMIENTO DE POLÍTICA MIGRATORIA

El operativo se dio pocas horas después de que se revelara que el gobierno de Florida ha gastado 573 millones de dólares en acciones migratorias durante los últimos tres años, recursos provenientes de un fondo destinado a emergencias, según un reporte de la administración del gobernador Ron DeSantis enviado al Congreso estatal y filtrado a medios locales.

DeSantis defendió la estrategia y afirmó recientemente que "ningún otro estado ha hecho más que Florida" en materia migratoria.

Además, obligó a todas las autoridades locales a firmar los acuerdos 287(g) y aseguró que estas medidas han derivado en el arresto de 20 mil migrantes en los últimos nueve meses.