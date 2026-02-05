EE.UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico contra embarcación y deja dos muertos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Estados Unidos ejecutó este jueves un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico, cerca de Colombia. La operación dejó como saldo la muerte de dos tripulantes, según confirmó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La acción militar se llevó a cabo en el marco de la misión denominada Operación Southern Spear (Lanza del Sur), una campaña que busca frenar el tráfico de drogas por vía marítima. El Comando Sur anunció la ofensiva mediante un video difundido en redes sociales, en el que calificó a las personas fallecidas como "narcoterroristas".

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking... pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

MÁS DE 100 MUERTOS EN ESTE TIPO DE ATAQUES

De acuerdo con el comunicado oficial, el ataque se realizó el 5 de febrero, por orden del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, quien asumió el cargo ese mismo día. La operación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y no se reportaron militares estadounidenses heridos durante la acción.

"El ataque letal tuvo como objetivo una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas", informó el Comando Sur en la red social X, sin detallar la nacionalidad de los tripulantes ni el tipo de nave interceptada.

Según cifras oficiales, al menos 119 personas han muerto en ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico desde el inicio de la Operación Southern Spear, una estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de narcóticos en rutas marítimas del Pacífico oriental.