México Rojo y México Verde se enfrentarán en la Final

México Rojo consiguió su boleto a la Final tras vencer en un partido cardíaco a su similar de Puerto Rico por pizarra de 8-6; con este resultado, se repetirá la Final que protagonizaron en la Liga Mexicana del Pacífico.

Charros de Jalisco llegón a la parte baja de la séptima entrada abajo en el marcador 6-5, pero con un rally de tres carreras le dieron la vuelta al juego, haciendo explotar el Estadio Panamericano de Zapopan.

La Final será una reedición de la disputada en la LMP entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, donde el conjunto jalisciense se coronó bicampeón tras barrer a su rival. Ahora, las circunstancias cambian y ambos equipos disputarán una final caribeña.

Puerto Rico abrió la pizarra y se fue al frente 1-0. México Rojo respondió con Mateo Gil, quien produjo la carrera del empate con un imparable que partió el diamante en dos, desatando la algarabía en el Panamericano.

Connor Hollis encendió el estadio al conectar cuadrangular con un hombre a bordo en la parte baja de la segunda entrada, dándole la ventaja a México por 3-1. En la apertura del tercer inning, Puerto Rico se acercó con jonrón para colocar la pizarra 3-2.

México amplió su ventaja cuando Bligh Madris conectó imparable productor de dos carreras para el 5-2. Sin embargo, los boricuas reaccionaron y anotaron dos carreras en la cuarta entrada para acercarse 5-4, y en la quinta lograron darle la vuelta al marcador 6-5.

La respuesta mexicana llegó en la séptima entrada. Mateo Gil produjo la carrera del empate y posteriormente Leo Heras conectó doblete productor de dos anotaciones para sellar la pizarra final 8-6.

Por México Rojo abrió el juego Manny Bañuelos, quien lanzó cuatro entradas completas y salió sin decisión. Le siguieron seis lanzadores más, entre ellos Matt Foster, quien se acreditó la victoria Gerardo Reyes, y Trevor Clifton, que se adjudicó el salvamento.

Por Puerto Rico abrió Chávez Fernández, quien trabajó apenas dos tercios de entrada y también salió sin decisión. Fue relevado por siete lanzadores, siendo Dereck West el pitcher que cargó con la derrota.