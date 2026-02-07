Concurso de dobles de Bad Bunny desata fiesta callejera en San Francisco previo al Super Bowl 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La fiebre por Bad Bunny tomó las calles de San Francisco días antes de su esperada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para este próximo domingo 8 de febrero.

Lo que comenzó como un concurso de dobles en un restaurante del barrio de Misión terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta callejera que reunió a cientos de fanáticos dispuestos a celebrar la música, la estética y el mensaje del artista puertorriqueño.

Más de 30 participantes provenientes de toda el área de la Bahía compitieron por un premio de 100 dólares en el restaurante mexicano Tacolicious.

Entre los concursantes hubo de todo: hombres con cabello rizado y barba oscura, mujeres con peluca y barba postiza, e incluso un niño pequeño que sorprendió al público con un look completo que incluía sombrero fedora, camiseta blanca y pajarita.

Los aspirantes recrearon algunos de los atuendos más icónicos de Bad Bunny, como la tradicional pava puertorriqueña: sombrero de paja usado por agricultores de la isla y el gorro de aviador de piel que el cantante ha lucido desde el lanzamiento de su álbum de 2025, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, disco recientemente ganador del Grammy a Álbum del Año.

PARTICIPANTES DEL CONCURSO Y FIEBRE POR BAD BUNNY

Entre los participantes destacaron Adam Fox, de 24 años, y su amigo Alejandro Kurt, de 23, quienes viajaron desde Belmont luego de escuchar repetidamente que su apariencia recordaba a la del cantante.

Fox, aspirante a actor y vestido con traje, pajarita y gafas oscuras, aseguró que, aunque no habla español, conecta profundamente con la música del artista. "Es como arte. No tienes que entenderla completamente para sentirla", afirmó.

Pamela Guo, de 33 años, viajó desde San José para competir con gorro de aviador, chaqueta deportiva y barba pintada. Confesó que su admiración por el cantante la llevó incluso a viajar a la Ciudad de México para verlo en concierto. "Me encanta perrear y bailar, pero también sus letras más profundas, que hablan de lo que compartimos como humanidad", explicó.

ICE OUT

El concurso no solo fue una muestra de creatividad y baile con imitaciones del característico "perreo" de Bad Bunny, sino también un espacio de expresión política.

Algunos concursantes retomaron las críticas del artista contra la campaña de deportación masiva impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. Uno de ellos bailó entre aplausos con un cartel que decía "ICE Out", encendiendo aún más al público.

La música fue el hilo conductor del evento, organizado por Mission Loteria, un colectivo que impulsa a los negocios latinos.

La celebración se extendió a la calle, donde un DJ puso los mayores éxitos de Bad Bunny y personas disfrazadas del sapo concho puertorriqueño, especie en peligro de extinción presente en uno de sus videoclips, se unieron al baile.

COLOMBIANO GANA COMO DOBLE DE BAD BUNNY

El gran ganador fue Abdul Ramírez Arroyave, imitador profesional originario de Colombia, quien conquistó al jurado y al público con su camisa roja, sombrero de paja y peluca rizada.

Al recibir el premio, agradeció emocionado y comenzó a cantar DeBÍ TiRAR MáS FOToS junto a la multitud, antes de salir a la calle para tomarse fotos con sus nuevos seguidores.

Así, San Francisco dejó claro que el fenómeno Bad Bunny va mucho más allá de los escenarios: es cultura, comunidad y celebración colectiva.