Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

Tras una dura batalla contra el cáncer, el músico y frontman de la banda estadounidense falleció este sábado, dejando su huella en la escena del rock

Feb. 07, 2026
El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brad Arnold, vocalista, compositor y miembro fundador de la banda estadounidense 3 Doors Down, quien murió pacíficamente mientras dormía el sábado 7 de febrero, a los 47 años de edad, luego de una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer por la agrupación a través de un comunicado oficial, en el que también se solicitó respeto y privacidad para su familia en este momento tan doloroso.

¿QUIÉN ERA BRAD ARNOLD?

Brad Arnold fue una de las figuras más representativas del rock mainstream de principios de los años 2000. Cantante, compositor y líder natural, destacó por su autenticidad, su fe y una profunda conexión emocional con el público.

Además de su talento musical, quienes lo conocieron resaltan su humildad, sentido del humor y generosidad, cualidades que lo acompañaron tanto dentro como fuera del escenario. Le sobreviven su esposa Jennifer y sus familiares más cercanos.

SU TRAYECTORIA CON 3 DOORS DOWN

Arnold fue miembro fundador de 3 Doors Down, banda con la que alcanzó fama internacional tras el lanzamiento de su álbum debut The Better Life (2000). Desde sus inicios, el grupo se posicionó como una de las propuestas más sólidas del post-grunge y el rock alternativo estadounidense.

A lo largo de su carrera, la banda acumuló millones de discos vendidos, giras mundiales y una base de fans fiel que creció junto a su música.

LA INFLUENCIA DE SU VOZ Y SUS ÉXITOS MUSICALES

La voz de Brad Arnold se convirtió en un sello generacional. Su interpretación directa, honesta y emocional conectó con millones de oyentes.

El mayor ejemplo de ello es "Kryptonite", canción que escribió con apenas 15 años, durante una clase de matemáticas, y que se transformó en uno de los himnos más reconocibles del rock de los 2000.

Temas como "Here Without You", "When I´m Gone" y "It´s Not My Time" consolidaron su legado musical y continúan sonando en estaciones de radio de todo el mundo.

LA DURA BATALLA CONTRA EL CÁNCER

En 2025, Brad Arnold decidió hacer público su estado de salud a través de un emotivo mensaje en redes sociales. En ese video, explicó que había sido diagnosticado con carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar, un tipo de cáncer de riñón agresivo que se encontraba en fase 4.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el cantante se mostró sereno y firme, apelando a su fe: aseguró no tener miedo y pidió apoyo espiritual a sus seguidores.

Durante meses, Arnold enfrentó la enfermedad con valentía, agradeciendo constantemente el cariño de sus fans y dejando claro que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Finalmente, su cuerpo no resistió más, dejando un vacío profundo en la industria musical.

Brad Arnold será recordado por su música, su voz y su humanidad. Su legado permanece vivo en cada canción que marcó a una generación y en el recuerdo imborrable de quienes encontraron consuelo, fuerza y emoción en sus letras.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


