Así se vivió el pre-show del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX 2026, celebrado el domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, no solo captó la atención por el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino también por el espectáculo musical que antecedió al partido.

Antes de que Bad Bunny tomara el escenario para el esperado show de medio tiempo, el pre-show estuvo a cargo de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, quienes ofrecieron interpretaciones de canciones emblemáticas que forman parte de la tradición del evento deportivo más visto del año.

Las presentaciones se transmitieron en vivo a través de NBC, Telemundo y Peacock, como parte del pregame show oficial de la NFL, diseñado para preparar el ambiente antes del arranque del juego.

CHARLIE PUTH INTERPRETA EL HIMNO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS

Uno de los momentos centrales del pre-show ocurrió cuando Charlie Puth interpretó "The Star-Spangled Banner", el himno nacional de Estados Unidos, frente a miles de asistentes en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

La participación de Puth se suma a la tradición del Super Bowl de invitar a artistas de distintos géneros para rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes del país. El cantante imprimió su estilo personal a la interpretación, manteniendo el carácter solemne que marca el inicio oficial del evento.

Charlie Puth sings the National Anthem for Super Bowl LX



( NBC) pic.twitter.com/LOdxRcn1kw — ESPN (@espn) February 8, 2026

BRANDI CARLILE Y "AMERICA THE BEAUTIFUL"

Posteriormente, Brandi Carlile subió al escenario para interpretar "America the Beautiful", una de las piezas patrióticas más representativas de la cultura estadounidense.

La actuación destacó tanto por la potencia vocal de Carlile como por la emotividad de su interpretación. Además, fue acompañada por un intérprete de Lengua de Señas Americana, reforzando el compromiso de la NFL con la accesibilidad.

En declaraciones previas al Super Bowl, la artista expresó el significado personal de la canción:

"America the Beautiful es una de las mejores piezas musicales y líricas que este país haya visto jamás".

A special moment from a proud member of the 12s. Thank you, Brandi Carlile.



: @SNFonNBC pic.twitter.com/cu4uxqHVZV — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) February 8, 2026

COCO JONES EMOCIONA CON "LIFT EVERY VOICE AND SING"

El pre-show continuó con la presentación de Coco Jones, quien interpretó "Lift Every Voice and Sing", conocido como el Himno Nacional Negro, una canción que ha cobrado relevancia en las ceremonias del Super Bowl en años recientes.

Acompañada por una instrumentación solemne, Jones ofreció una interpretación emotiva que fue ampliamente ovacionada. La cantante, reconocida por su trabajo en el género R&B y ganadora de premios Grammy por su tema "ICU", compartió antes del evento su sentir al participar en el Super Bowl:

"No sé cómo sentirme. Todavía estoy impactada. A veces mi vida es surrealista".

Su actuación se posicionó como uno de los momentos más comentados del pre-show.

Coco Jones kicks off Super Bowl LX with a beautiful rendition of Lift Every Voice and Sing@TheRealCocoJ #SuperBowlLX pic.twitter.com/EwsAobac28 — NFL (@NFL) February 8, 2026

EL VALOR CULTURAL DEL PRE-SHOW DEL SUPER BOWL

Las presentaciones de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones reflejan la intención de la NFL de ofrecer una propuesta musical diversa que represente distintas tradiciones culturales y musicales de Estados Unidos.

El pre-show no solo funciona como antesala del partido, sino como un espacio para resaltar la importancia de la música en los grandes eventos deportivos, combinando elementos patrióticos, pop y R&B en un mismo escenario.

Además, la inclusión de intérpretes de Lengua de Señas Americana reafirma un enfoque más inclusivo y accesible, consolidando al Super Bowl LX como un evento que trasciende el deporte y se posiciona como un referente cultural a nivel global.