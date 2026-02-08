Logan Paul niega estar emocionado por el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl LX se acerca y, como cada año, uno de los temas más comentados no es el partido en sí, sino el espectáculo de medio tiempo. Este 2026, Bad Bunny será el encargado de encabezar el show durante el descanso del gran juego en Santa Clara, California, y el ambiente está lleno de expectativas y opiniones encontradas.

Sin embargo, en las últimas horas, lo que más ha llamado la atención no ha sido la música ni los detalles del montaje, sino la reacción de Logan Paul, personalidad de internet, luchador de la WWE y creador de contenido, al ser preguntado sobre el espectáculo.

LOGAN PAUL Y SU INESPERADA REACCIÓN

Durante una entrevista con Fox News Digital, previa al Super Bowl, a Logan Paul se le preguntó si estaba entusiasmado por la actuación de Bad Bunny. Su respuesta fue breve y directa: "No".

Esa única palabra, acompañada de un tono despectivo, generó una oleada de comentarios en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en uno de los momentos virales más comentados del evento. Paul no ofreció detalles adicionales sobre sus razones para no estar emocionado.

OTROS ROSTROS PÚBLICOS SÍ ESPERAN EL SHOW

Mientras Logan Paul se mostró indiferente, otras figuras públicas han manifestado entusiasmo por el espectáculo. Por ejemplo, el exmariscal de campo Robert Griffin III comentó que confía en que Bad Bunny podrá "unir a la gente con la música".

Griffin añadió: "Música que todos podemos bailar y disfrutar. Así que estoy deseando ver la actuación. No me preocupa la política".

Asimismo, otros exjugadores como Todd Gurley y Danny Amendola expresaron su expectativa por la actuación musical, resaltando la importancia del entretenimiento que ofrece el show.

| Reportero: "Logan (Paul), ¿estás emocionado por el espectáculo de medio tiempo?



Logan Paul: "NO"

pic.twitter.com/lFblJ6jzTP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 8, 2026

BAD BUNNY, EL PROTAGONISTA DEL MEDIO TIEMPO

El espectáculo del Super Bowl LX contará con Bad Bunny como figura central, acompañado de un gran despliegue musical y cultural. La actuación se llevará a cabo durante el descanso del juego entre Seattle Seahawks y New England Patriots, y se espera una presentación que celebre la música y la cultura latina, con posibles incorporaciones de la lengua de señas americana y puertorriqueña.

El artista ha señalado en eventos promocionales que su show será una "gran fiesta" e invita al público a bailar y disfrutar. Por su parte, la NFL confía en que la presentación será un momento que una a los aficionados a través de la música, según declaraciones de directivos y exjugadores presentes en actividades previas al juego.

EXPECTATIVAS Y DEBATES ALREDEDOR DEL SHOW

El Super Bowl LX no solo despierta interés por el partido de fútbol americano, sino también por el espectáculo que acompaña el evento. La diversidad de opiniones, desde la indiferencia de Logan Paul hasta el entusiasmo de otros rostros públicos, refleja el alcance mediático que tiene el medio tiempo y la importancia cultural de la actuación de Bad Bunny.