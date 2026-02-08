Bad Bunny en el Super Bowl LX: ¿Cuánto ganara por su participación en el Half Time Show?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A tan solo unas horas de que se celebre el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes y mediáticos del mundo, la expectativa no solo se concentra en el emparrillado, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino también en el espectáculo de Medio Tiempo, que este año estará encabezado por Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño está por hacer historia como el protagonista del Half Time Show del Super Bowl LX y miles de personas se preguntan cuánto ganará realmente el artista.

¿CUÁNTO GANARÁ BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL LX?

Lejos de los contratos tradicionales, el espectáculo de Medio Tiempo funciona bajo una lógica distinta, donde la verdadera recompensa no llega en forma de cheque, sino de exposición, reproducciones y posicionamiento mundial.

Aunque podría pensarse que los artistas reciben cifras millonarias por presentarse ante millones de espectadores en todo el mundo, la realidad es distinta. La NFL no paga un salario directo a los artistas que participan en el show de Medio Tiempo del Super Bowl. En lugar de ello, la verdadera ganancia se encuentra en la exposición mediática que ofrece el evento.

Para Bad Bunny, esta aparición representa una vitrina global sin precedentes. Tras el espectáculo, es común que las reproducciones de sus canciones se disparen en plataformas digitales, aumenten sus seguidores en redes sociales y se fortalezca su valor comercial.

Desde 2023, además, Apple Music funge como presentador oficial del Half Time Show, lo que refuerza el impacto inmediato en el consumo musical de los artistas participantes.

EL ANTECEDENTE DE THE WEEKND

El debate sobre las ganancias del Medio Tiempo cobró mayor fuerza en 2021, cuando The Weeknd, encargado del espectáculo durante el Super Bowl entre Tampa Bay y Kansas City, reveló que pagó alrededor de siete millones de dólares de su propio bolsillo para poder montar el show que tenía planeado.

Al no existir un pago por parte de la NFL, el cantante decidió no escatimar en gastos y superar el presupuesto habitual con tal de ofrecer un espectáculo completo.

EXPOSICIÓN MILLONARIA, NO CHEQUE DIRECTO

En el caso de Bad Bunny, su participación también ha generado controversia y debate; sin embargo, el beneficio económico no se mide en un cheque inmediato, sino en el impacto posterior. La exposición ante una audiencia global multimillonaria suele traducirse en giras más lucrativas, mayores ventas y un posicionamiento aún más sólido en la industria musical.

Así, aunque Benito no recibirá un pago directo por subir al escenario en Santa Clara, su presencia en el Half Time Show del Super Bowl LX podría convertirse en una de las inversiones más rentables de su carrera, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial.