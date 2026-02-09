Tarjeta del Bienestar en febrero: estas personas ya pueden recibirla

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Secretaría del Bienestar informó que a partir del 10 de febrero comenzará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes se registraron a la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres del Bienestar en diciembre pasado. Este plástico es el que les permitirá a las y los beneficiarios cobrar sus apoyos económicos de forma directa, sin intermediarios, con citas programadas previamente vía mensaje de texto.

Desde el 8 de febrero, la dependencia ha estado enviando mensajes de texto a los celulares de las personas registradas con la fecha, hora y módulo al que deben acudir para recoger su tarjeta. Esta notificación es importante porque indica el lugar y periodo asignado para recogerla.

¿QUÉ PROGRAMAS SOCIALES APLICAN?

Las entregas están dirigidas principalmente a dos grupos:

Las personas inscritas en la Pensión de Adultos Mayores , que reciben un apoyo bimestral diseñado para quienes tienen 65 años o más.

, que reciben un apoyo bimestral diseñado para quienes tienen 65 años o más. Las mujeres que forman parte de la Pensión Mujeres del Bienestar, programa orientado a quienes cumplen entre 63 y 64 años y que les otorga un apoyo económico bimestral.

Además, la Secretaría confirmó que del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro para estos dos programas sociales, lo que permite que más personas interesadas puedan inscribirse y acceder posteriormente al apoyo y a la tarjeta correspondiente.

¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGA EL SMS?

Si no recibes el mensaje de texto con la cita, puedes consultar el estatus de tu tarjeta ingresando tu CURP en el sitio oficial del Bienestar o acercarte a un módulo de atención para verificar tu situación. Esto ayuda a asegurar que no se pase por alto la entrega del plástico y, con ello, el acceso al apoyo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TARJETA?

La tarjeta del Banco del Bienestar facilita el cobro de los apoyos sin intermediarios y permite a las y los beneficiarios disponer de sus recursos con mayor seguridad, ya sea retirando efectivo o realizando compras en comercios que acepten este medio.

Si necesitas detalles sobre requisitos o la lista completa de módulos para registro o entrega, es recomendable visitar el sitio gob.mx/bienestar o acudir directamente a un módulo del programa.