Identifican a otro minero en fosa clandestina de Sinaloa

La búsqueda de los 10 trabajadores mineros desaparecidos en Sinaloa sumó este domingo una nueva confirmación marcada por el dolor. Autoridades informaron que los restos de Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero originario de Sombrerete, Zacatecas, fueron identificados entre los cuerpos localizados en fosas clandestinas del municipio de Concordia.

Horas antes ya se había dado a conocer la identificación de Ángel Hernández Vélez, también originario de Zacatecas, lo que profundiza la tragedia que rodea el caso y la incertidumbre de las familias que aún esperan respuestas.

QUIÉN ERA IGNACIO AURELIO SALAZAR FLORES

Ignacio Aurelio Salazar Flores formaba parte del grupo de 10 ingenieros y técnicos vinculados a la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, reportados como desaparecidos el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa.

Su caso fue atraído por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, lo que desde un inicio apuntó a una posible participación del crimen organizado en la desaparición del grupo.

EL HALLAZGO EN CONCORDIA Y LA ALERTA DE LOS COLECTIVOS

Los restos de Salazar Flores fueron localizados en las fosas descubiertas el jueves 5 de febrero en la comunidad de El Verde, una zona que fue acordonada por elementos de la FGR y del Ejército mexicano.

Sin embargo, el hallazgo tomó una dimensión aún más alarmante tras el pronunciamiento del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. A través de redes sociales, el grupo denunció que el sitio no corresponde a una fosa aislada, sino a lo que describieron como un "cementerio clandestino".

De acuerdo con el colectivo, en el predio habría más de 20 cuerpos, y no todos estarían relacionados con el caso de los mineros desaparecidos. Por ello exigieron acceso al lugar para continuar con las labores de búsqueda y aseguraron contar con información confiable sobre la presencia de más restos humanos.

"Todos los que se encuentran ahí merecen ser buscados y volver a casa", expresaron.

EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EL HERMETISMO OFICIAL

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, confirmó la identificación de Ignacio Aurelio Salazar Flores y explicó que la fiscalía estatal colaboró con autoridades federales y de Sinaloa mediante el envío de dictámenes de ADN de los familiares para el cotejo forense.

Detalló que personal de Zacatecas se trasladó a la Ciudad de México para dar seguimiento al proceso y a la entrega de los restos. No obstante, familiares y colectivos han señalado su inconformidad por el manejo reservado de la información por parte de la FGR.

La autoridad federal notificó sobre el hallazgo de cuerpos, pero sin precisar el número total, lo que ha generado desconfianza y ha reforzado la exigencia de una investigación transparente y completa.

LOS MINEROS QUE SIGUEN SIN APARECER

Además de Ignacio Aurelio Salazar Flores y de José Ángel Hernández Vélez, ya identificado, el sector minero y las familias mantienen la esperanza de localizar a:

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández, presuntamente ya identificado

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

Más allá del caso de los mineros, la denuncia de un posible cementerio clandestino en El Verde, Concordia, abre una herida más profunda. Para colectivos y familiares, la prioridad no es solo esclarecer lo ocurrido con los trabajadores desaparecidos, sino garantizar que todas las víctimas que yacen en ese lugar sean identificadas y regresen a casa.