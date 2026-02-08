Santoral de hoy 8 de Febrero: San Jerónimo Emiliani Patrono Universal de los huérfanos y de la juventud abandonada

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La vida de San Jerónimo Emiliani es un viaje de redención y servicio. Nacido en la opulenta Venecia en 1486, su juventud estuvo marcada por los placeres mundanos y una carrera militar al servicio de la República. Sin embargo, una experiencia traumática en una celda de prisión, donde fue encarcelado por sus enemigos, se convirtió en el punto de inflexión de su existencia. En la oscuridad, su corazón se abrió a Dios, iniciando una transformación radical que lo llevaría a cambiar la espada por la compasión.

Tras su liberación, Jerónimo hizo una promesa solemne a la Virgen María en el santuario de la 'Madonna Grande' de Treviso: consagraría su vida al servicio divino y al prójimo. De regreso en Venecia, actuó con una convicción imparable. Repartió su herencia entre los pobres y se unió a la Compañía del Divino Amor, arriesgando su propia salud para atender a los enfermos más desahuciados. Fue en este contacto directo con el sufrimiento humano donde su vocación encontró su destino más claro.

Su mirada, ahora iluminada por la fe, se posó con especial dolor en los niños huérfanos y abandonados, una triste realidad de su tiempo. Comenzó acogiendo a algunos en su propia casa, pero la necesidad era abrumadora. Pronto, fundó los primeros orfelinatos cerca de las iglesias de San Basilio y San Roque, en Venecia. Su visión era integral: no solo ofrecía cobijo y alimento, sino también educación, formación cristiana y la enseñanza de un oficio. Jerónimo quería devolver a la sociedad miembros activos y dignos, capaces de labrar su propio futuro.

LEGADO Y RECONOCIMIENTO DE SAN JERÓNIMO EMILIANI

La semilla plantada en Venecia pronto se extendió. Su carisma y su incansable labor atrajeron a compañeros con los que, finalmente, dio vida a la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca. Buscando un refugio para su creciente comunidad y su propio espíritu, eligió el sereno pueblo de Somasca, cerca de Bérgamo. Allí, en la soledad y la oración, recargaba sus fuerzas para su misión. Irónicamente, fue en ese mismo lugar de paz donde, mientras cuidaba a enfermos de peste, contrajo la enfermedad que acabaría con su vida el 8 de febrero de 1537, a los 51 años. Murió como vivió: víctima de su propia y desbordante caridad.

El legado de San Jerónimo Emiliani es eterno. Beatificado en 1747 y canonizado en 1767, el Papa Pío XI lo declaró "Patrono Universal de los huérfanos y de la juventud abandonada". Su fiesta se celebra cada 8 de febrero, recordándonos que incluso desde los caminos más turbulentos, se puede llegar a una santidad que transforma el mundo, comenzando por los más pequeños y olvidados.