Camimex pide que no haya impunidad tras hallazgo de mineros desaparecidos

La violencia que golpea a diversas regiones del país volvió a sacudir al sector minero nacional tras la confirmación del hallazgo e identificación de los restos de dos trabajadores desaparecidos en Sinaloa, un hecho que ha intensificado la exigencia de justicia, investigación y garantías de seguridad para quienes laboran en esta industria.

La Cámara Minera de México (Camimex) alzó la voz este lunes para demandar que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con toda la fuerza del Estado ante una situación que ha conmocionado a la comunidad minera.

CAMIMEX EXIGE JUSTICIA

A través de un pronunciamiento, la cúpula del organismo empresarial reafirmó su llamado urgente a que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

"Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana", señaló Camimex.

#COMUNICADO

Sector minero unido lamenta la confirmación del deceso de compañeros mineros privados de la libertad y exige el fortalecimiento de las investigaciones y la garantía de seguridad



— Camimex Oficial (@Camimex_Oficial) February 9, 2026

Camimex subrayó que, ante la gravedad del caso, el gremio mantiene una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia. "Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada", enfatizó el organismo.

Asimismo, la Cámara reiteró que las familias de las víctimas y la comunidad minera tienen derecho a una resolución que vaya más allá de cifras o estadísticas. "Reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva", puntualizó.

Finalmente, Camimex insistió en que la prioridad absoluta debe seguir siendo la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos, con el objetivo de que puedan regresar con sus familias. "Seguiremos acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país", concluyó la agrupación.

HALLAZGO DE MINEROS DESAPARECIDOS

La postura del sector se da luego de que familiares y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmaran este domingo la identificación de los restos de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, dos de los diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, un sitio donde, según las investigaciones preliminares, podrían encontrarse más de 20 cuerpos, lo que ha encendido las alertas de las autoridades y de los colectivos de búsqueda.

Ante este escenario, el sector minero nacional expresó su más profundo pésame a las familias y seres queridos de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, quienes han sido identificados hasta el momento por las autoridades. Los tres formaban parte del grupo de trabajadores secuestrados en Concordia, un hecho que evidenció los riesgos de inseguridad que persisten en algunas zonas mineras del país.