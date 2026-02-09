  • 24° C
Nacional / México

Estado de México ordena uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por riesgo de sarampión

Además, como se hacía en pandemia, se establecerán filtros sanitarios a las entradas y se tomará temperatura con termómetro sin contacto

Feb. 09, 2026
Desde hace unos días, el estado de Jalisco también adoptó esta medida.
La Secretaría de Salud del Estado de México emitió recomendaciones oficiales para que todos los planteles escolares implementen filtros sanitarios diarios y el uso obligatorio de cubrebocas ante el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias.

La medida entra en vigor a partir del lunes 9 de febrero de 2026 y está dirigida a autoridades educativas estatales y municipales, directivos escolares y personal de salud escolar.

El objetivo es proteger a estudiantes, docentes y familias mediante acciones de detección temprana y mitigación dentro de las instituciones educativas.

FILTROS DIARIOS, DETECCIÓN DE SÍNTOMAS Y POSIBLE AISLAMIENTO

Los filtros sanitarios deberán instalarse en la entrada de cada plantel. Se realizará toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida.

Si un alumno presenta fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojas en el cuerpo, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, deberá ser separado de inmediato en un área de aislamiento y se notificará a la unidad de salud local para su evaluación.

Además, se pide promover la vacunación contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) en niñas y niños de 6 meses a 9 años, y la vacuna SR en personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO, CAPACITACIÓN Y REPORTE DE VASOS

Se informó que el uso de cubrebocas será obligatorio para personal escolar y estudiantes en espacios cerrados o donde no sea posible mantener la sana distancia. Se enfatiza su correcta colocación cubriendo nariz y boca.

También se deberá capacitar al personal designado en la identificación de signos de sarampión, protocolos de aislamiento y notificación.

Las escuelas tendrán que informar a madres, padres y tutores sobre estas medidas y establecer comunicación directa con las unidades de salud para el seguimiento de posibles casos.

Finalmente la Secretaría de Salud del Estado de México pidió llevar un registro diario de los filtros y reportar los casos sospechosos o confirmados a la Dirección de Epidemiología del Estado, además de mantener ventilación en aulas y reforzar el lavado de manos y la higiene respiratoria.

César Leyva
César Leyva
