México pierde más de 8 mil empleos formales en enero, pese a récord histórico del IMSS

México registró la pérdida de 8 mil 104 empleos formales durante enero, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con ello, el número total de puestos afiliados se ubicó en 22 millones 508 mil 972, una cifra récord para un mes de enero desde que se tiene registro.

El organismo detalló que esta variación negativa representó una caída mensual de 0.04 por ciento y un descenso interanual de 3 por ciento. El resultado contrasta con diciembre, cuando se crearon 278 mil 697 empleos formales, cerrando 2025 con un balance positivo en generación de plazas.

AJUSTE EN PLATAFORMAS DIGITALES EXPLICA LA CAÍDA

Según el IMSS, la pérdida de empleos en enero se explicó principalmente por el ajuste en el empleo asociado a las plataformas digitales, en el marco del programa piloto obligatorio que regula este tipo de trabajo. A pesar del retroceso mensual, el instituto subrayó que el nivel total de empleo formal se mantiene en máximos históricos para este periodo del año.

Analistas señalan que las cifras del IMSS reflejan solo una parte del mercado laboral, ya que cerca del 55 por ciento de la fuerza laboral en México se encuentra en la informalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este organismo sitúa la tasa de desempleo nacional en 2.4 por ciento, cerca de su mínimo histórico.

EMPLEADORES Y OTROS ESQUEMAS LABORALES

El IMSS informó que en enero se registraron poco más de 1.02 millones de patrones, lo que implicó una reducción anual de 0.6 por ciento. Esta disminución se atribuye a la implementación de medidas de seguridad para la apertura de registros patronales de personas físicas.

En otros esquemas, se contabilizaron 61 mil 264 puestos de personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 497.09 pesos. También se registraron 394 mil 187 trabajadores independientes, con un ingreso promedio diario de 360 pesos.

Respecto al programa piloto de plataformas digitales, el IMSS reportó 1.34 millones de personas beneficiadas, de las cuales 139 mil superaron el umbral de ingreso mensual, con un salario promedio diario de 435.2 pesos.