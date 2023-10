Festival Cervantino: Sonora impacta en Guanajuato

Los visitantes que entran a la Casa Sonora en el marco del 51 Festival Internacional Cervantino son atrapados por los encantos sonorenses, luego que prueban el Bacanora, miran los trajes típicos de las ocho etnias en el estado, ven las artesanías o consumen productos regionales y cerveza artesanal.

La subsecretaria de Promoción y Fomento Turístico del Estado de Sonora, Brenda Córdova Búzani, dijo que uno de los atractivos que ha fascinado a los visitantes es el Bacanora, quienes desconocían que esta bebida artesanal tiene denominación de origen y otras características propias de ella que ha despertado el interés.

"En la Casa Sonora, lo que más ha llamado la atención es porque tenemos el Bacanora, nuestra bebida artesanal, la gente viene, lo degusta, lo prueba, no sabían que era denominación de origen, mucha gente no conoce que el agave es distinto que con el que hacen el mezcal, se van fascinados; es una bebida que muchos no habían probado antes y les encanta", comentó.

Los trajes típicos de las ocho etnias y el arte facial de la etnia Seri, son otros de los atractivos, junto con productos regionales y artesanías que están disponibles para todos los visitantes.

Uno de los productos que ha gustado mucho y pudiera encontrar un nicho de mercado, son las coyotas, añadió la subsecretaria, ya que la gente acude desde temprano a buscarlas.

"La gente desde temprano hace fila y todo el día están comprando las coyotas, que es lo que más les ha gustado, hay gente que viene y quieren llevarse paquetes, porque a lo mejor quieren comercializar, ya hablaron con ellos porque les encantó el producto", narró.

La cerveza artesanal sonorense también ha encontrado un gusto entre los paladares de los asistentes, sobre todo porque la asistente es una que ha recibido importantes galardones.

LES INTERESA CONOCER SONORA

Los jóvenes visitantes desde Colorado, Estados Unidos, Issac Mayer y Amber Rivera, miraron el mapa de Sonora, curiosos por toda su cultura y lugares.

Reconocieron que desconocen mucho sobre la entidad, pero se motraron interesados en visitar, sobre todo Isla Tiburón y San Carlos, que son algunos de los destinos que se han promovido.