"Estoy muy contento y tranquilo": AMLO celebra aprobación de la Reforma a la Guardia Nacional

La Cámara de Diputados avaló este dictamen con una mayoría por parte de los partidos Morena, PT y PVEM luego de una maratónica sesión

Por: Marcela Islas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de la Reforma a la Guardia Nacional durante la madrugada en la Cámara de Diputados, luego de una maratónica sesión en el recinto legislativo de San Lázaro.

AMLO envió el pasado 5 de febrero el dictamen para reformar el Artículo 29, con lo que se busca que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas, para que las instituciones de seguridad pública tengan mandos civiles.

En su conferencia matutina de este viernes, López Obrador expresó: "no estoy muy contento y además tranquilo porque al aprobarse la Reforma para que la Guardia Nacional dependa de la secretaria de la Defensa va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional no se van a echar por la borda, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la policía federal que se inició con Zedillo y llego manejarla García Luna y se corrompió".

¿QUÉ SIGUE PARA LA REFORMA A LA GUARDIA NACIONAL?

Los diputados avalaron la Reforma a la Guardia Nacional con una mayoría calificada de 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, la cual tiene como objetivo que la corporación pase tanto administrativa como operativamente a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Actualmente esta iniciativa avanzó al Senado de la República y se espera ser analizada en el pleno a partir del martes 24 de septiembre. En caso de ser aprobada pasará a los congresos locales, donde requiere 2 de 3 de aval para ser legítima, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que la Reforma al Poder Judicial.