Estos son los últimos puentes y días de descanso que quedan en 2025

El año avanza rápidamente y con él se acercan los últimos descansos oficiales que muchos esperan para hacer una pausa en la rutina. Ya sea para planear un viaje corto, convivir en familia o simplemente relajarse, los puentes vacacionales y días feriados son la oportunidad perfecta para recargar energías antes de despedir el 2025.

Tanto estudiantes como trabajadores en México todavía podrán disfrutar de algunos días libres, según lo establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo.

LOS ÚLTIMOS PUENTES Y DÍAS DE DESCANSO QUE QUEDAN EN 2025

Los alumnos de educación básica son los principales beneficiados cuando se trata de días libres, ya que el calendario escolar contempla no solo los feriados nacionales, sino también los días destinados a reuniones de Consejo Técnico Escolar.

En lo que queda de 2025, los estudiantes no tendrán clases en las siguientes fechas:

Jueves 31 de octubre, por Consejo Técnico Escolar.

Lunes 17 de noviembre, en conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, lo que genera un fin de semana largo.

Viernes 28 de noviembre, por Consejo Técnico Escolar.

Lunes 22 de diciembre, cuando inicia oficialmente el periodo vacacional de invierno.

En el caso de los trabajadores mexicanos, la Ley Federal del Trabajo establece siete días de descanso obligatorio al año. En la recta final de 2025, todavía restan dos fechas oficiales:

Lunes 17 de noviembre, por el Aniversario de la Revolución Mexicana, que se recorre para crear un fin de semana largo.

Jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.

Es importante recordar que, si se labora durante alguno de estos días festivos, el patrón está obligado a pagar el salario diario más el doble, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Para las madres y padres de familia, la SEP recomienda mantenerse atentos a posibles modificaciones en el calendario escolar oficial, ya que las fechas pueden variar dependiendo de la institución educativa o de las disposiciones de la autoridad educativa local.

Así que aún quedan algunos días perfectos para planear un descanso, organizar un viaje corto o simplemente disfrutar de tiempo en familia antes de que termine el año.