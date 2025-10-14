Diputados aprueban en lo general las reformas a la Ley de Amparo

La reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheibaum Pardo, encontró eco y la tarde de este martes 14 de octubre fue aprobada en lo general en el pleno de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la información, la legislación recibió 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, y modifica, además, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, el dictamen aprobado reforma también el Código Fiscal de la Federación, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Después de la votación de la reforma, que fue aprobada en lo general, los diputados continuaron con la discusión en lo particular.

Aunado a ello, la Mesa Directiva dio a conocer que se presentaron iniciativas de modificación a la Ley de Amparo y los artículos anteriormente referidos, también los artículos 3, 5, 7, 25, 26, 27, 28, 30, 59, 60, 82, 107, 111, 115, 121, 124, 128, 129, 135, 137, 138, 146, 148, 166, 168, 181, 186, 192, 260, 262 y 271.

En el Código Fiscal de la Federación se consideró el artículo 124, y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa modificaciones al artículo 3, además de los transitorios Primero, Segundo, Tercero Cuarto y Quinto.