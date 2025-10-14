  • 24° C
Nacional / México

Cártel de Jalisco reparte despensas en las zonas afectadas por las inundaciones en Veracruz

Presuntos integrantes de la organización delictiva llegaron armados para repartir la ayuda entre los ciudadanos de Tihuatlán

Oct. 14, 2025
La tragedia y el caos provocado en Veracruz por las torrenciales lluvias que azotaron Veracruz y que ha dejado pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales se ha visto mitigado por la llegada de ayuda por parte de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, en un video que circula en internet, presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) llevaron despensas alimenticias y las repartieron en la comunidad de Tihuatlán, una de las más afectadas por el temporal.

En las imágenes se aprecia como sujetos fuertemente armados entregan los apoyos alimenticios, y al momento de darlas se escucha claramente la frase: "De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación".

Estos apoyos presentan una etiqueta negra, en la que se aprecian las cuatro letras que identifican a la organización criminal y dice la leyenda "CJNG Octubre 2025".

Los sujetos descargan bolsas de víveres de una camioneta, las cuales reparten a la población; llevan, además de armas largas, uniformes tácticos y pasamontañas; luego la entregan a los ciudadanos formados en fila.

En las despensas que reparte la delincuencia organizada contienen productos básicos como papel higiénico, azúcar, arroz y alimentos enlatados.

Como se recordará, en días recientes intensas lluvias "golpearon" a la entidad; a su paso han dejado una estela de 64 muertos, así como decenas de desaparecidos tanto en Veracruz, como en Puebla, Hidalgo y Querétaro.

Pese a la viralización del video, las autoridades no han emitido declaración oficial en torno a estos hechos.

Edel Osuna
