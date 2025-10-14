  • 24° C
Nacional / México

Centros de acopio para ayudar a Veracruz: ¿Cómo y dónde se puede donar?

Si algo distingue a México es su capacidad para unirse cuando más se necesita. Hoy, esa solidaridad se dirige hacia este lugar

Oct. 14, 2025
Lo que más se necesita ahora son alimentos no perecederos.
Ante esta emergencia, donde las lluvias e inundaciones de los últimos días han dejado a miles de familias sin hogar y con graves afectaciones, diferentes instituciones, empresas y ciudadanos han abierto centros de acopio en la Ciudad de México y otras ciudades del país. La ayuda no tiene que ser grande: cada botella de agua, cada cobija, cada lata de atún cuenta.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?

Lo que más se necesita ahora son alimentos no perecederos, artículos de higiene, medicamentos básicos y suministros para animales.

  • Alimentos: agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo y azúcar.
  • Artículos de higiene: toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico, pasta y cepillos de dientes.
  • Medicamentos: paracetamol, ibuprofeno, antidiarreicos, vendas, gasas, alcohol y algodón.
  • Otros: cobertores, impermeables y croquetas para mascotas.

CRUZ ROJA DONACIÓN MONETARIA

Para quienes no puedan acudir físicamente, la Cruz Roja recibe donaciones económicas destinadas directamente a las familias afectadas.

  • Cuenta: BBVA Bancomer 0404040406
  • CLAVE: 012180004040404062

CENTROS DE ACOPIO OFICIALES

Si prefieres acudir a un punto cercano, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó más de 30 centros de acopio distribuidos en todas las alcaldías.

Algunos de los más accesibles son:

  • Cuauhtémoc: Monumento a la Revolución, Glorieta de Insurgentes, Zócalo.
  • Coyoacán: Viveros de Coyoacán, Alameda Sur, Casa de Gobierno.
  • Benito Juárez: Parque de los Venados, Walmart Universidad.
  • Miguel Hidalgo: Explanada del Auditorio Nacional.
  • Tlalpan: Kiosco de Huipulco.
  • Iztapalapa: Utopías Aculco, Meyehualco e Ixtapalcalli.
  • Cuajimalpa: Parque La Mexicana.
  • Xochimilco: Centro Deportivo Xochimilco.

La lista completa:

  • Álvaro Obregón. Parque San Antonio, Av. Central 300, col. Carola
  • Álvaro Obregón. Parque de la Bombilla Insurgentes Sur esquina Av. de La Paz, col. Chimalistac
  • Azcapotzalco. Glorieta de Camarones eje 3 Norte Camarones esquina av. Cuitláhuac, col. Obrero Mundial
  • Benito Juárez. Walmart Universidad av. Universidad 936 a, col. Sta Cruz Atoyac
  • Benito Juárez. Parque de los Venados, Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac
  • Coyoacán. Casa de Gobierno en Coyoacán Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín
  • Coyoacán. Alameda Sur Av. Miramontes y Calz. de las Bombas, col. Coapa
  • Coyoacán. Viveros de Coyoacán av. Universidad s/n col. del Carmen
Redacción
