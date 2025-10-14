Centros de acopio para ayudar a Veracruz: ¿Cómo y dónde se puede donar?

Ante esta emergencia, donde las lluvias e inundaciones de los últimos días han dejado a miles de familias sin hogar y con graves afectaciones, diferentes instituciones, empresas y ciudadanos han abierto centros de acopio en la Ciudad de México y otras ciudades del país. La ayuda no tiene que ser grande: cada botella de agua, cada cobija, cada lata de atún cuenta.
¿QUÉ SE PUEDE DONAR?
Lo que más se necesita ahora son alimentos no perecederos, artículos de higiene, medicamentos básicos y suministros para animales.
- Alimentos: agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo y azúcar.
- Artículos de higiene: toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico, pasta y cepillos de dientes.
- Medicamentos: paracetamol, ibuprofeno, antidiarreicos, vendas, gasas, alcohol y algodón.
- Otros: cobertores, impermeables y croquetas para mascotas.
CRUZ ROJA DONACIÓN MONETARIA
Para quienes no puedan acudir físicamente, la Cruz Roja recibe donaciones económicas destinadas directamente a las familias afectadas.
- Cuenta: BBVA Bancomer 0404040406
- CLAVE: 012180004040404062
CENTROS DE ACOPIO OFICIALES
Si prefieres acudir a un punto cercano, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó más de 30 centros de acopio distribuidos en todas las alcaldías.
Algunos de los más accesibles son:
- Cuauhtémoc: Monumento a la Revolución, Glorieta de Insurgentes, Zócalo.
- Coyoacán: Viveros de Coyoacán, Alameda Sur, Casa de Gobierno.
- Benito Juárez: Parque de los Venados, Walmart Universidad.
- Miguel Hidalgo: Explanada del Auditorio Nacional.
- Tlalpan: Kiosco de Huipulco.
- Iztapalapa: Utopías Aculco, Meyehualco e Ixtapalcalli.
- Cuajimalpa: Parque La Mexicana.
- Xochimilco: Centro Deportivo Xochimilco.
La lista completa:
- Álvaro Obregón. Parque San Antonio, Av. Central 300, col. Carola
- Álvaro Obregón. Parque de la Bombilla Insurgentes Sur esquina Av. de La Paz, col. Chimalistac
- Azcapotzalco. Glorieta de Camarones eje 3 Norte Camarones esquina av. Cuitláhuac, col. Obrero Mundial
- Benito Juárez. Walmart Universidad av. Universidad 936 a, col. Sta Cruz Atoyac
- Benito Juárez. Parque de los Venados, Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac
- Coyoacán. Casa de Gobierno en Coyoacán Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín
- Coyoacán. Alameda Sur Av. Miramontes y Calz. de las Bombas, col. Coapa
- Coyoacán. Viveros de Coyoacán av. Universidad s/n col. del Carmen