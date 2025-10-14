Confiesa asesino del abogado David Cohen: le ofrecieron 30 mil pesos por el crimen

El hombre detenido por el asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido afuera de la Ciudad Judicial en la colonia Doctores, confesó a autoridades de la CDMX que le ofrecieron 30 mil pesos por cometer el homicidio.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el presunto responsable fue identificado como Héctor "H", quien declaró que él y un cómplice acordaron recibir el pago después del ataque.

Héctor también indicó que fue su acompañante (quien logró escapar de la escena) quien le entregó el arma homicida.

"Le prometieron 30 mil pesos por matar al abogado. Eran dos atacantes. Héctor ´H´ confesó que el pago sería después del crimen", escribió Jiménez en redes sociales.

Según la versión del detenido, desconoce los motivos por los cuales se planeó el asesinato de Cohen Sacal.

ASÍ FUE EL ATAQUE CONTRA EL ABOGADO DAVID COHEN

El homicidio ocurrió la tarde de ayer 13 de octubre de 2025, cuando Héctor "H" interceptó al abogado frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México y le disparó en múltiples ocasiones. Un elemento de la policía capitalina reaccionó al escuchar los disparos y logró herir al agresor, evitando su fuga.

Cohen Sacal fue trasladado de emergencia al Hospital Ángeles, donde falleció en los primeros minutos del martes 14 de octubre.

En la escena del crimen se aseguró una motocicleta, presuntamente utilizada por los atacantes para llegar al lugar.

Héctor "H" fue ingresado a un hospital bajo custodia policial debido a las heridas que sufrió.

¿QUIÉN ERA DAVID COHEN SACAL?

David Cohen era licenciado en Derecho, con un posgrado en Derecho Procesal Civil. Se especializaba en litigios civiles, mercantiles y administrativos, además de ofrecer asesoría en temas corporativos y condominales.