CFE logra restablecer energía a más de 18 mil usuarios afectados por lluvias en el país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer el servicio eléctrico a más de 18 mil usuarios afectados por las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, dio a conocer que hasta las seis de la mañana de este martes se tenía un avance del 91 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

CFE LOGRA RESTABLECER ENERGÍA A LOS AFECTADOS POR LLUVIAS

Calleja explicó que en las últimas 24 horas se logró restablecer la energía a 18 mil 28 usuarios, mientras que 23 mil 779 permanecen en proceso de reconexión en las áreas con mayores daños, donde el personal continúa trabajando de manera ininterrumpida.

En su reporte, destacó que las acciones de respuesta fueron inmediatas: en 22 horas se alcanzó el 35 por ciento de restablecimiento, mientras que en 56 horas se llegó al 80 por ciento. En el caso de San Luis Potosí, el servicio fue restablecido al 100 por ciento en tan solo 37 horas.

Entre las principales labores de coordinación, la CFE mencionó la liberación de caminos obstruidos en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y autoridades locales; la atención prioritaria a 25 hospitales; y el uso de cuatrimotos, retroexcavadoras y helicópteros para acceder a zonas de difícil acceso, además del uso de drones para acelerar las inspecciones de infraestructura.

Hasta el momento, la CFE ha logrado restablecer el suministro a 119 mil 934 usuarios en Veracruz y 55 mil 648 en Hidalgo, lo que representa un avance del 92 y 85 por ciento, respectivamente.

La paraestatal reiteró su compromiso de continuar trabajando hasta lograr el restablecimiento total del servicio eléctrico en los estados afectados por las recientes lluvias.