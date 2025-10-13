Hartos de sus fechorías, tiangueros desnudan y rapan a mujeres por presuntas “rateras”

Cansados de la delincuencia, de los robos y de otras fechorías, vendedores de un tianguis en Puebla tomaron la justicia en mano propia y se la aplicaron a tres presuntas ladronas.

De acuerdo con la información, el hecho se registró en Texmelucan, Puebla, donde los comerciantes les dieron un escarmiento a tres féminas que, supuestamente, intentaron robar.

Presuntamente, las atraparon “con las manos en la masa”, por lo que, furiosos, las atraparon, desnudaron, les pusieron unas bolsas verdes, las raparon y, de paso, las hicieron caminar así por el tianguis.

El momento fue captado en video, y se aprecia cómo las féminas caminan todas trasquiladas, desnudas y también esposadas; avergonzadas se desplazan entre los compradores y visitantes del parián.

En las imágenes que se viralizaron se ve a las mujeres de espaldas, sólo con un plástico verde, cubriendo mínimamente sus partes íntimas.

Se informó que, semanas atrás, las mujeres ya habían cometido varios robos en el tianguis, por lo que el hartazgo rebasó el límite y los negociantes, cansados de los robos a sus establecimientos y a que las autoridades “voltean para otro lado”, escarmentaron a las presuntas “rateras”.

Y quizá sí las escarmentaron, pero en este mundo, nada está dicho con los vivales.