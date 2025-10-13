  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Profeco te informa cómo optimizar el almacenamiento en la nube para que no pierdas tus datos

Antes de elegir un servicio de almacenamiento, la dependencia recomienda evaluar sus necesidades, priorizando opciones gratuitas y seguras

Oct. 13, 2025
Profeco te informa cómo optimizar el almacenamiento en la nube para que no pierdas tus datos

Un reciente estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el almacenamiento en la nube, destaca las ventajas de esta tecnología como una opción práctica y segura para resguardar información digital.

A través de su Revista del Consumidor de octubre, el organismo explicó que este sistema permite guardar y consultar archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se cuente con conexión a internet.

imagen-cuerpo

Según Profeco, se trata de una "estantería digital" donde es posible almacenar desde fotografías y videos, hasta documentos, aplicaciones, libros, contactos y música, sin necesidad de dispositivos físicos como memorias USB o discos duros.

En su estudio, la dependencia recomendó a los usuarios analizar sus necesidades específicas antes de elegir una plataforma de almacenamiento, y sugirió algunas opciones gratuitas disponibles actualmente en el mercado: Google Drive (Google): 15 GB, MEGA: 20 GB, MediaFire: 10 GB, iCloud (Apple): 5 GB, y OneDrive (Microsoft): 5 GB.

imagen-cuerpo

Entre los beneficios del almacenamiento en la nube, Profeco destacó la posibilidad de recuperar archivos incluso en caso de pérdida o robo del dispositivo, así como la protección de los datos frente a fraudes o accesos no autorizados, gracias a sistemas de seguridad configurables por el usuario.

Finalmente, exhortó a los consumidores a fortalecer la protección de su información personal mediante contraseñas seguras —que incluyan letras, números y caracteres especiales— y la activación de la verificación en dos pasos.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Pensión IMSS: miles de adultos mayores tendrán en noviembre aumento del 25%
Nacional / México

Pensión IMSS: miles de adultos mayores tendrán en noviembre aumento del 25%

Octubre 13, 2025

Muchos desconocen que existe este requisito para acceder a este incremento; chécale, no está de más que te informes

Reforma laboral que "pegará" a los patrones, si ejercen algunos de estos actos en tu contra
Nacional / México

Reforma laboral que "pegará" a los patrones, si ejercen algunos de estos actos en tu contra

Octubre 13, 2025

Ahora, reconocerán conceptos que antaño no figuraban en la legislación en la materia; además, podría ser sancionado por la ley

VIDEO | Padre se lanza al agua para rescatar a sus hijas y nietas durante inundaciones en Veracruz
Nacional / México

VIDEO | Padre se lanza al agua para rescatar a sus hijas y nietas durante inundaciones en Veracruz

Octubre 13, 2025

Un valiente hombre nadó entre aguas turbias y profundas, con el agua hasta el cuello, decidido a llegar hasta la casa donde estaban atrapadas