Profeco te informa cómo optimizar el almacenamiento en la nube para que no pierdas tus datos

Un reciente estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el almacenamiento en la nube, destaca las ventajas de esta tecnología como una opción práctica y segura para resguardar información digital.

A través de su Revista del Consumidor de octubre, el organismo explicó que este sistema permite guardar y consultar archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se cuente con conexión a internet.

Según Profeco, se trata de una "estantería digital" donde es posible almacenar desde fotografías y videos, hasta documentos, aplicaciones, libros, contactos y música, sin necesidad de dispositivos físicos como memorias USB o discos duros.

En su estudio, la dependencia recomendó a los usuarios analizar sus necesidades específicas antes de elegir una plataforma de almacenamiento, y sugirió algunas opciones gratuitas disponibles actualmente en el mercado: Google Drive (Google): 15 GB, MEGA: 20 GB, MediaFire: 10 GB, iCloud (Apple): 5 GB, y OneDrive (Microsoft): 5 GB.

Entre los beneficios del almacenamiento en la nube, Profeco destacó la posibilidad de recuperar archivos incluso en caso de pérdida o robo del dispositivo, así como la protección de los datos frente a fraudes o accesos no autorizados, gracias a sistemas de seguridad configurables por el usuario.

Finalmente, exhortó a los consumidores a fortalecer la protección de su información personal mediante contraseñas seguras —que incluyan letras, números y caracteres especiales— y la activación de la verificación en dos pasos.