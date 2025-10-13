VIDEO | Padre se lanza al agua para rescatar a sus hijas y nietas durante inundaciones en Veracruz

En medio de la tragedia que dejaron las intensas lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre en varias partes del país, surgió una historia que conmovió a miles en redes sociales: la de un padre que, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua para rescatar a su hija y sus nietas atrapadas por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

Las lluvias, que afectaron gravemente a estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y 74 desaparecidas, según reportó el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que alrededor de 100 mil viviendas resultaron dañadas, dejando a miles de familias en situación crítica.

PADRE NADA PARA SALVAR A SU FAMILIA

En medio de este panorama, Víctor Barragán, como fue identificado el protagonista del video viral, demostró que el amor de un padre no conoce límites.

En las imágenes compartidas en TikTok por la usuaria @ladelostenis, se observa al hombre nadando entre aguas turbias y profundas, con el agua hasta el cuello, decidido a llegar hasta la casa donde estaban su hija y sus nietas, atrapadas por la creciente.

El clip, acompañado del mensaje "Gracias a Dios toda mi familia está a salvo, los rescataron de tan horrible desastre en Poza Rica, Ver. Eres un héroe, pa", rápidamente superó las 150 mil reacciones y acumuló miles de comentarios llenos de admiración y gratitud.

Usuarios de redes sociales elogiaron la valentía de Víctor, a quien muchos identificaron como un exfuncionario del Registro Civil en Papantla, reconocido por su amabilidad y compromiso. "Tu jefe es de oro puro, de ese que no se opaca" y "Un hombre íntegro con altos valores", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

La historia también visibilizó a otros héroes anónimos, como voluntarios que, en lanchas improvisadas, ayudaron a sacar a decenas de personas atrapadas. "El de la lancha es mi tío, se fue a sacar a una chica conocida y terminó ayudando a más gente", relató otra usuaria.

En tiempos donde la tragedia parece ahogar la esperanza, actos como el de Víctor Barragán recuerdan que la fuerza del amor y la solidaridad humana pueden brillar incluso en medio de las aguas más oscuras.