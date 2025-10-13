Viviendas del Bienestar: ¿Cuándo inicia la tercera etapa de registro? Conoce los requisitos

Mientras se dan a conocer los resultados de la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar 2025, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) confirmó que la fecha para el tercer registro, extendiéndose durante siete días naturales.

¿CUÁNDO INICIA LA TERCERA ETAPA DEL REGISTRO PARA VIVIENDAS DEL BIENESTAR?

Inicialmente, la convocatoria estaba programada del 13 al 19 de octubre, tal como lo informó el director general de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, en una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el calendario fue modificado para dar inicio el lunes 20 de octubre de 2025 debido a las afectaciones por las recientes lluvias que obligaron a los Servidores de la Nación a suspender temporalmente los registros para enfocarse en labores de apoyo a la población y levantamiento de censos.

En esta nueva etapa, las personas interesadas deberán acudir al módulo de su localidad para llenar la Cédula de Diagnóstico (CD), documento indispensable para acreditar que cumplen con los requisitos del programa y continuar con el proceso.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO CONAVI OCTUBRE 2025

Para poder solicitar el apoyo de Vivienda para el Bienestar, los interesados deberán reunir los siguientes documentos y condiciones:

Tener 18 años o más.

Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo de Conavi .

previo de . No contar con vivienda propia.

Presentar INE (original y copia).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Además, el programa da prioridad a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena y habitantes de zonas prioritarias.

Las personas que cumplan con los requisitos pueden verificar si habrá registro en su municipio, donde en etapas anteriores no se habilitaron módulos ingresando a la página oficial aquí.

Ahí podrán consultar los módulos habilitados a partir del 20 de octubre de 2025 y seguir el avance del proceso.