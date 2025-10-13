Sheinbaum no asistirá a la Cumbre de las Américas y rechaza exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que no participará en la próxima Cumbre de las Américas, programada para realizarse los días 4 y 5 de diciembre en República Dominicana.

La mandataria explicó que su decisión obedece tanto a su desacuerdo con la exclusión de algunos países del encuentro como a la necesidad de mantenerse al frente de la atención a las emergencias que enfrenta el país tras las lluvias atípicas registradas en diversas entidades.

SHEINBAUM RECHAZA EXCLUSIÓN DE PAÍSES

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la lista de invitados al encuentro continental. En respuesta, expresó su desacuerdo con este tipo de medidas, al considerar que las exclusiones van en contra del principio de respeto e igualdad entre las naciones del continente.

“Nunca vamos a estar de acuerdo en que se excluya a ningún país”, afirmó de manera tajante. “No, no voy a asistir. Es lo que estamos viendo, a ver si hay alguien de Cancillería que vaya, pero en lo personal, primero nunca estamos de acuerdo en que se excluya ningún país. Pero además, en la circunstancia actual, hay que estar atendiendo el país”, señaló la presidenta.

La presidenta señaló que aún se evalúa la posibilidad de que un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acuda en su lugar, aunque subrayó que, por ahora, su prioridad es atender la situación interna del país.

La Cumbre de las Américas reunirá a mandatarios y representantes de todo el continente para discutir temas de cooperación regional, democracia y desarrollo sostenible. Sin embargo, la exclusión de algunos gobiernos ha generado tensiones diplomáticas y críticas sobre la representatividad del encuentro.