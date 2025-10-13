  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

SAT podría sancionar a usuarios con tarjeta Liverpool por inconsistencias fiscales

Usuarios de tarjetas Liverpool podrían enfrentar sanciones si sus gastos no coinciden con los ingresos declarados

Oct. 13, 2025
SAT podría sancionar a usuarios con tarjeta Liverpool por inconsistencias fiscales

Durante las temporadas de descuentos, miles de consumidores en México aprovechan las promociones y facilidades de pago que ofrecen tiendas departamentales como Liverpool. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia para quienes utilizan estas tarjetas: el uso inadecuado o sin comprobación de ingresos podría generar discrepancias fiscales y sanciones económicas que alcanzarían varios miles de pesos.

Aunque las tarjetas de Liverpool no pertenecen a instituciones bancarias tradicionales, la autoridad fiscal sí puede rastrear los movimientos relacionados con su uso.

¿POR QUÉ RAZÓN PODRÍA EL SAT SANCIONAR A USUARIOS?

Esto ocurre porque los pagos que los usuarios realizan para cubrir sus deudas ya sea mediante depósitos, transferencias o cargos desde cuentas bancarias dejan un registro que puede compararse con los ingresos declarados ante el SAT.

En caso de que una persona gaste más de lo que tiene registrado como ingreso y no pueda demostrar el origen del dinero (por ejemplo, si proviene de un préstamo, ahorro, regalo o ingreso adicional), el SAT puede presumir que está omitiendo ingresos y exigir el pago de impuestos pendientes, además de imponer multas por incumplimiento.

RECOMENDACIONES DEL SAT PARA EVITAR SANCIONES

La autoridad fiscal sugirió a los contribuyentes tomar medidas preventivas para evitar problemas:

  • Guardar comprobantes y estados de cuenta. Facturas, tickets, transferencias o cualquier respaldo que acredite el origen del dinero son esenciales.
  • Declarar correctamente los ingresos. Incluso los provenientes de pequeños trabajos, ventas o servicios deben reportarse.
  • Evitar transferencias sin justificación. Mover dinero entre cuentas sin comprobantes o sin relación con lo declarado puede generar alertas.

El SAT enfatizó que el uso de tarjetas departamentales no representa en sí una irregularidad, siempre y cuando los pagos realizados estén respaldados y coincidan con los ingresos declarados por el contribuyente. En tiempos de ofertas y promociones, mantener un registro claro y transparente de los movimientos financieros es clave para evitar sanciones fiscales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Sheinbaum no asistirá a la Cumbre de las Américas y rechaza exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela
Nacional / México

Sheinbaum no asistirá a la Cumbre de las Américas y rechaza exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Octubre 13, 2025

Durante la conferencia, la presidenta confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realizará en diciembre en República Dominicana

¿Quién es Diego Castañón, el alcalde de Tulum que prohibió ingresar a las playas con comida y bebidas?
Nacional / México

¿Quién es Diego Castañón, el alcalde de Tulum que prohibió ingresar a las playas con comida y bebidas?

Octubre 13, 2025

El edil anunció un libre acceso, sin embargo, estas condiciones desataron gran polémica pues muchos turistas las han interpretado como restrictivas

"Raymond" deja 64 muertos y más de 60 desaparecidos por lluvias en cinco estados, reporta Protección Civil
Nacional / México

"Raymond" deja 64 muertos y más de 60 desaparecidos por lluvias en cinco estados, reporta Protección Civil

Octubre 13, 2025

Las autoridades federales, estatales y municipales permanecen en las zonas más afectadas, realizando labores de rescate, búsqueda y reconstrucción