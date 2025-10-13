Luto en el CBTIS de Reynosa: muere trabajadora del área administrativa

La comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) de Reynosa expresó su profunda tristeza y consternación tras el fallecimiento de la señora María Eugenia Otero Gutiérrez, trabajadora del área administrativa del plantel, y reconocida por su compromiso, amabilidad y entrega a su labor.

De acuerdo con los primeros reportes, la señora María Eugenia Otero Guitiérrez, falleció en un presunto conflicto familiar.

TRABAJADORA DE CBTIS DE REYNOSA FALLECE

De acuerdo con los reportes, la mujer habría tenido un altercado con una familiar cercana, quien también labora en el mismo plantel educativo. El hecho se registró en su domicilio particular, donde la discusión escaló hasta derivar en una agresión que dejó a María Eugenia gravemente herida.

Vecinos del lugar relataron que no era la primera vez que ocurrían conflictos familiares y que, en un intento de resguardarse, la trabajadora buscó ayuda en una vivienda cercana. Sin embargo, la situación se tornó aún más violenta, lo que provocó que fuera necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

La víctima fue trasladada al hospital del ISSSTE en Reynosa, donde permaneció internada durante varios días recibiendo atención médica especializada. Lamentablemente, su estado de salud se agravó y falleció el pasado sábado, a consecuencia de las lesiones sufridas.

LUTO EN EL CBTIS DE REYNOSA

El suceso ha causado consternación entre compañeros, alumnos y personal directivo del CBTIS, quienes expresaron sus condolencias y recordaron a María Eugenia como una mujer trabajadora, solidaria y siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodeaban.

"Era una persona muy querida, con muchos años de servicio. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Nos duele profundamente su partida", expresó uno de sus compañeros administrativos.

Vecinos y conocidos de la familia también se dijeron sorprendidos por lo ocurrido y señalaron que la noticia ha impactado a toda la comunidad, que se ha unido en muestras de apoyo y solidaridad.

En redes sociales, exalumnos y personal del CBTIS compartieron mensajes de despedida y reconocimiento hacia la trabajadora, destacando su dedicación y su papel dentro de la institución. "Nos enseñó que el trabajo bien hecho se hace con el corazón. Descanse en paz, maestra María Eugenia", se lee en una de las publicaciones.

El caso ha generado gran impacto en la comunidad educativa, que ha manifestado su solidaridad con la familia y exigido justicia ante las autoridades competentes.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el plantel educativo ha expresado su respaldo a la familia y anunciado que realizará un homenaje en memoria de su compañera.