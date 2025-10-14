SAT trabaja con normalidad en la mayoría de las oficinas y módulos de atención del país

A raíz de la movilización que llevan a cabo trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en todo el país, que demandan mejores condiciones laborales, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que labora la atención a los contribuyentes se realiza con normalidad.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios que operan en todo el país, 155 laboran de manera normal.

Aclaró que sólo las oficinas del SAT en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, y en Ciudad de México, en las sedes Oriente y Sur, sí paralizaron labores.

Indicó que los contribuyentes que no pudieron hacer su trámite, el SAT reprogramará su cita, para lo cual se les notificará por correo electrónico.

En caso de dudas o aclaraciones, los tributarios pueden contactar al "Chat uno a uno", en chat.sat.gob.mx, donde serán asesorados.

También, el contribuyente podrá marcar al Servicio de Administración Tributaria, al número 55-627-22-728.

La dependencia federal indicó que mantiene apertura a través de los canales de diálogo y cooperación con sus empleados, siempre en un marco de respeto y responsabilidad, y aclaró que se han registrado amenazas contra los manifestantes.

Además, se mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes, apoyados por las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.