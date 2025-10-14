Adán Augusto López es captado leyendo noticias de futbol durante debate sobre inundaciones

Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue captado nuevamente distraído en el Senado. Esta vez, leyendo noticias de futbol en plena sesión legislativa dedicada al análisis de los estragos causados por las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante el debate del Pleno, mientras legisladores de oposición cuestionaban la desaparición del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), López Hernández fue visto navegando el portal deportivo Marca desde su iPad.

Según imágenes difundidas por medios, el senador revisaba una nota sobre el partido entre Portugal y Hungría, centrada en el desempeño de Cristiano Ronaldo.

INTENTA DISIMULAR SIN ÉXITO

No es la primera vez que el senador se ve envuelto en una situación similar. El pasado 1 de octubre, fue sorprendido observando el partido de Champions League entre Barcelona y PSG durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

A pesar de advertencias de sus colegas sobre la presencia de cámaras, intentó disimular su distracción ocultando la tableta, aunque sin éxito.

Estos episodios ocurren en medio de otros escándalos que involucran al político tabasqueño. Uno de los más recientes es la vinculación a proceso por huachicol de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad durante su gestión como gobernador de Tabasco. Además, ha sido cuestionado por reportar ingresos de hasta 80 millones de pesos por actividades empresariales.

ANUNCIO SOBRE FIDEICOMISO EN EL SENADO

A pesar del incidente, López Hernández también participó activamente en la sesión y anunció que la Jucopo acordó la extinción del fideicomiso destinado a la construcción de la nueva sede del Senado, creado hace 30 años.

"El fideicomiso ya se extinguió y los recursos estarán a disposición de la Tesorería del Senado. Mañana se entregará un primer cheque por 800 millones de pesos al Tesorero de la Federación; el resto se entregará posteriormente", detalló en entrevista.

El fideicomiso comprende un total de mil 050 millones de pesos que serán reintegrados al presupuesto del Senado para este año, conforme a la ley.