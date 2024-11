¿Estás en Buró de Crédito? Estas son las deudas que no se borran, aunque las pagues

Deudas que no desaparecen del buro de credito Fuentes: Freepik.es

Estar en el Buró de Crédito es un impedimento tremendo para las personas que buscan solicitar un crédito para comprar un automóvil, así como un crédito hipotecario para comprar una casa, y es importante saber que los bancos revisarán tu historial crediticio para determinar si te aprueban el préstamo o no. Esto se debe a que el historial crediticio es lo que determina que tan confiable eres a la hora de pagar tus deudas, así como que tan responsable eres con tus finanzas.

El historial crediticio considera la cantidad de tarjetas que has tenido, los préstamos que has solicitado, si has realizado pagos puntualmente, los periodos de tiempo que gestionas, y todas las deudas que aún te quedan. Todo esto facilitará a la entidad financiera la valoración de los riesgos o ventajas de concederte un crédito.

¿QUÉ ES EN REALIDAD EL BURÓ DE CRÉDITO?

El Buró de Crédito hace referencia a las Sociedades de Información de Crédito (SIC) autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsables de proporcionar la información crediticia de las personas físicas y jurídicas. Para lograrlo, proporcionan una calificación crediticia o puntaje, que a mayor puntuación mejor será, y mayores serán las oportunidades de conseguir créditos más favorables.

El hecho de creer que por el simple hecho de estar en Buró de Crédito será algo negativo es completamente falso, ya que cualquier persona que haya solicitado un préstamo o que tenga una tarjeta de crédito está en el Buró de Crédito.

En realidad, el verdadero problema se genera luego de que obtienes un bajo score porque tu historial crediticio tiene registros negativos, lo que implica que tu comportamiento financiero mostrará tus deudas pendientes, así como si no haces tus pagos puntuales.

¿CUÁLES SON LAS DEUDAS DEL BURÓ QUÉ JAMÁS DESAPARECEN?

Para mantener un historial crediticio favorable, necesitas saldar tus obligaciones financieras y hacer tus pagos en el momento oportuno. No obstante, debes tener en cuenta que existen deudas que sí se borran de tu historial y otras que no se borran, aunque ya las hayas abonado. A continuación, te las detallaremos.

Deudas que no desaparecen del historial crediticio:

Deudas mayores a 3 millones de pesos

mayores a Deudas asociadas a intentos de fraude

Deudas que sí desaparecen del historial crediticio:

Deudas menores a 206 pesos : Se eliminan después de un año .

menores a : Se eliminan después de . Deudas entre 206 y 4 mil 126 pesos : Desaparecen en dos años .

entre : Desaparecen en . Deudas de hasta 8 mil 252 pesos : Se borran en cuatro años .

de hasta : Se borran en . Deudas entre 8 mil 252 y 3 millones de pesos: Se eliminan en seis años.