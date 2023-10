¿Estás buscando empleo? Así puedes identificar una oferta de trabajo fraudulenta

Si por alguna razón te has quedado sin trabajo, seguro has experimentado la desesperación de encontrar algo, ¡lo que sea con tal de reintegrarte al mundo laboral y tener ingresos! Pero ten cuidado, porque eso te podría poner en una situación muy vulnerable.

Sergio Porragas, director de operaciones de OCCMundial, especificó que las estafas en el ámbito laboral se han vuelto muy comunes, sobre todo cuando Internet se convirtió en la principal fuente de búsqueda de muchas personas y, sin duda, tras el impulso de lo digital que se dio con la pandemia.

"Las estafas laborales a menudo tienen lugar en sitios que no son una bolsa de trabajo per se o no son la bolsa de trabajo de alguna empresa en específico. Las personas cuando llevan mucho tiempo buscando empleo entran en desesperación y no discriminan el medio para buscar ofertas laborales", expresó Sergio Porragas.

ASÍ OPERAN LAS PERSONAS FRAUDULENTAS

Sin duda ganar mucho dinero en poco tiempo resulta atractivo, pero más bien debes tomarlo como una señal de alerta.

Piden dinero para seguir en el proceso de contratación

El director de la OCCMundial puntualizó que, si la supuesta empresa te pide que, para continuar con el proceso, tienes que depositar dos o tres mil pesos para estudios médicos, pruebas de laboratorio o exámenes psicométricos, eso generalmente es un fraude.

Ninguna empresa real o plataformas reales de empleo le van pedir a un candidato buscador de empleo que deposite dinero para continuar su proceso de contratación.

RECOMENDACIONES

De lo anterior se derivan otras dos recomendaciones claras: cuando busques ofertas laborales en Internet, asegúrate de hacerlo en bolsas de trabajo reconocidas, con prestigio o redes sociales profesionales.

Evita explorar vacantes en otro tipo de redes sociales o grupos de empleo y, antes de compartir tus datos personales, cerciórate de que la empresa para la que quieras trabajar realmente exista.

"Nunca compartas datos sensibles personales con facilidad, suele pasar que los defraudadores piden a los candidatos su identificación oficial, número de seguridad social e incluso cuenta bancaria con el pretexto de ir rellenando los datos que se requieren para depositarles la nómina", señaló Sergio Porragas.

Hoy es muy sencillo googlear y explorar el sitio web de la organización, sus redes sociales y demás elementos que corroboren su nivel de seriedad. En caso de que quieras trabajar en una organización en concreto, enfoca tu búsqueda en la bolsa de trabajo de la misma.