¿Estarán abiertos los bancos este jueves 12 de octubre? Esto sabemos

Uno de los días más importantes dentro de la historia de Latinoamérica es el próximo 12 de octubre, que se celebra el Día de la Raza en México, es por ello que muchos usuarios se preguntan si los bancos abrirán con normalidad o van a permanecer cerrados.

A pesar de que el Día de la Raza es conmemorado como uno de los acontecimientos mundiales más importantes de la historia, la Ley Federal del Trabajo en México no tiene considerada esta fecha como un día de descanso obligatorio, por lo que no es un día festivo y las actividades no pararán.

ACTIVIDADES LABORALES

De esta forma, la Ley Federal del Trabajo (LFT), aclaró que el pago de ese día no es doble, pues cuenta como un día de trabajo normal, así que no recibirás una bonificación extra en tu próxima quincena.

En cuestión de las clases, el calendario escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que habrá clases de forma normal, tanto para preescolar, primaria y secundaria.

De igual manera para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidad, también se tiene contemplado llevar a cabo actividades normales en todo el país.

¿ABRIRÁN LOS BANCOS?

En el caso de las instituciones bancarias, las empresas laborarán de manera ordinaria y de acuerdo a sus horarios por lo que no debes preocuparte por los trámites o servicios que debas de realizar en dichos establecimientos.

Es decir, el próximo 12 de octubre que se conmemora el Día de la Raza, los bancos operarán con normalidad y de acuerdo a sus horarios.

RECOMENDACIÓN

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, debes saber que no todas las sucursales tienen el mismo horario, por lo que se puede determinar que una medida es acudir desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de igual manera puedes acudir con tiempo para poder tener dinero en efectivo.

Con base en lo establecido en la normativa de la Asociación de Bancos de México solo los días que no tienen servicio son únicamente el primero de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el jueves y viernes Santo.