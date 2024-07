¿Es seguro comprar en Temu? Profeco responde

Ante el incremento de compras en línea por medio de diferentes plataformas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto a disposición de los usuarios un portal de monitoreo de tiendas virtuales, aquí los clientes podrán consultar si la plataforma en la que realizarán la compra cumple con las medidas de seguridad mínimas para comprar de forma segura.













La Profeco señaló que Amazon y Mercado Libre son de las que más ventas registran y cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Sin embargo; muchos usuarios han comenzado a usar las tiendas en línea extranjeras como es Temu, y la dependencia también realizó un análisis sobre esta plataforma y dio a conocer si es seguro o no comprar en dicha tienda.













Esto dice Profeco sobre la seguridad de comprar en Temu













Temu es una tienda en línea operado por la compañía comercial china PDD Holdings con sedes en Boston y Dublín. En los últimos años ha ganado popularidad debido a la gran variedad de productos que se pueden encontrar y los precios tan bajos; sin embargo, muchos usuarios han señalado en redes sociales que la plataforma puede fallar en la venta y envío de productos.













Ante estos comentarios muchas personas se han preguntado si Temu es una tienda confiable, por ello es que la Profeco señaló que dicha plataforma no cuenta con domicilio en nuestro país, por lo que si presentas problema, la dependencia no podrá auxiliarte. Además de que no cumple con todos los requisitos necesarios que la Profeco solicita y son:





Proporcionar medios de contacto: domicilio físico, número telefónico.

Informar costos totales incluyendo impuestos y en moneda nacional.

Dar descripción detallada en español de las características de los productos y/o servicios.

Presentar términos y condiciones: formas de pago, condiciones de envío o entrega, condiciones de cancelación, devolución o cambio a las que están sujetas las transacciones.

Contar con aviso de privacidad.

Respetar la decisión del consumidor.

Brindar seguridad en todo momento.

No utilizar estrategias publicitarias que contengan información poco clara o confusa.





Si deseas conocer qué tiendas en línea son seguras y confiables puedes ingresar a la plataforma de Profeco llamada Monitoreo de Tiendas Virtuales; aquí se deberá ingresar el nombre de la plataforma y el giro al que se dedica, tras esto la dependencia dará la información.