Día de la Candelaria: ¿Cuáles son los tamales que menos prefieren las personas?

Por: Luis Flores

El Día de la Candelaria en México está a "la vuelta de la esquina", una fecha tradicional y religiosa de la cultura mexicana que se conmemora cada 2 de febrero. Además de estar ligada a la Virgen de la Candelaria, también conocida como "Nuestra Señora de la Candelaria", la festividad se celebra comiendo tamales.

Esta celebración consiste en que la persona a quien le salió "el monito" en la rosca —que representa al Niño Jesús— deberá llevar a sus familiares o allegados los tradicionales tamales, un platillo que se remonta a la época prehispánica de México.

ANTECEDENTES

En la época prehispánica, el tamal era un alimento reservado para las grandes fiestas. También se preparaba para agradecer la fertilidad de la tierra, en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos. Su impacto no solo ha sido significativo en México, sino también a nivel mundial, ya que forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este platillo tradicional mexicano se caracteriza por su diversidad de sabores. Desde tamales rojos hasta tamales dulces, las opciones son prácticamente ilimitadas, con una infinidad de preparaciones y recetas para todos los gustos.

LOS TAMALES QUE MENOS LE AGRADAN A LAS PERSONAS

A pesar de considerarse un referente de la gastronomía mexicana y de haber sido declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, no todos los sabores son del agrado de las personas.

Tamal de dulce con pasas

Aunque es tradicional en muchas partes de México, no a todos les agrada la combinación de la masa dulce con las pasas. Algunas personas sienten que la textura de la pasa en medio del tamal no es agradable o que su sabor interrumpe el dulzor uniforme de la masa. Además, el color rosa artificial de algunos tamales dulces también puede ser un factor que no guste a todos.

Tamal de elote sin azúcar

Este tamal es más común en ciertas regiones de México y Centroamérica. Su textura suele ser más húmeda y granulosa debido al maíz tierno, pero al no tener azúcar ni un relleno que realce su sabor, puede parecer insípido o demasiado simple para quienes prefieren tamales más condimentados o con algún tipo de salsa.

Tamal de charales

Se trata de un tamal relleno de pequeños peces secos llamados charales, que tienen un sabor salado e intenso. Aunque es un platillo tradicional en algunos estados como Michoacán, su sabor fuerte y la textura crujiente de los charales pueden no ser del agrado de todos, especialmente de quienes no están acostumbrados a los mariscos secos en tamales.

Tamal de chipilín

Popular en el sureste de México, especialmente en Chiapas y Tabasco, este tamal tiene como ingrediente principal el chipilín, una hierba con un sabor peculiar y ligeramente amargo. Para quienes no están acostumbrados a sabores herbales intensos en los tamales, este puede resultar poco atractivo o hasta "insípido" si no está bien sazonado o acompañado de una salsa.

Tamal con rellenos exóticos o menos convencionales

Algunos tamales menos conocidos incluyen ingredientes como huitlacoche (hongo del maíz), chaya (otra hierba verde), o incluso rellenos con salsas de sabores muy fuertes, como ciertos tipos de moles espesos y espaciados. Aunque estos tamales son valorados en sus regiones de origen, a quienes no están familiarizados con estos ingredientes les pueden parecer de sabor o textura inusual.

Posiblemente, ya conocías alguno de estos tamales. Pese a que estén preparados con ingredientes inusuales, es posible que haya personas a quienes sí les gusten; sin embargo, es más común que sean descartados.