Detienen a Gaby N, la conductora prófuga que arrastró a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este 10 de febrero la detención de Gabriela "N", también conocida como Gaby "N", señalada como la presunta responsable de la muerte de Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por más de un kilómetro en calles de la alcaldía Iztapalapa.

CONDUCTORA TENÍA MÁS DE UN MES PRÓFUGA

La captura ocurrió un mes y una semana después del crimen, luego de que la mujer, de 43 años de edad, permaneciera prófuga de la justicia. De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, la detención se concretó la noche del 9 de febrero de 2026 en el estado de Oaxaca, donde la imputada se mantenía oculta.

A través de redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutan la orden de aprehensión.

DETIENEN a LA MIJER Q ARROLLÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Así detuvo la @PDI_FGJCDMX en Oaxaca a la enfermera Gaby Gómez.

Estaba oculta en Ocotlán @GobOax

El personal de @FiscaliaCDMX se trasladó anoche a aquel estado.

Está acusada de homicidio agravado. pic.twitter.com/yR6hIWh3QO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 10, 2026

En una segunda grabación, un agente de la FGJCDMX le notifica a la mujer que está imputada por el delito de homicidio calificado. De manera extraoficial, se señaló que Gabriela "N" se encontraba escondida en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo.

Tras su detención, realizada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), la mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde un juez determinará su situación jurídica en los próximos días.

"USTED ESTÁ IMPUTADA por HOMICIDIO CALIFICADO"

Así le notificaron la orden de aprehensión a la enfermera Gaby Gómez.

Los agentes de @PDI_FGJCDMX se trasladaron anoche a @GobOax por ella.

La detuvieron durante la madrugada.

Ya la traen a la @FiscaliaCDMX ...y de ahí a Santa Martha. pic.twitter.com/l0Rq4Sd4oM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 10, 2026

¿CÓMO FUE ATROPELLADO EL MOTOCICLISTA EN IZTAPALAPA?

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de enero, cuando Roberto Hernández, de 52 años, salió de su domicilio en la colonia Lomas de San Lorenzo para recoger a su pareja sentimental. Alrededor de las 22:00 horas, mientras circulaba en su motocicleta, fue arrollado por un vehículo Honda City, color azul, modelo 2017, en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6.

Imágenes difundidas posteriormente revelaron que, pese a percatarse del impacto, la conductora no se detuvo y continuó su trayecto, arrastrando el cuerpo del motociclista por más de un kilómetro y medio.

Fue un tope ubicado en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Institución de 1917, lo que permitió que el cuerpo fuera liberado del vehículo. Paramédicos confirmaron en el lugar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Durante la investigación, autoridades localizaron el automóvil involucrado sin placas en Nezahualcóyotl y confirmaron que estaba registrado a nombre de Gabriela "N", quien se desempeña en el sector médico y cuenta con estudios en Enfermería Obstétrica.

La búsqueda de la mujer se extendió por más de un mes e incluyó cateos en el Estado de México, hasta lograr su captura.