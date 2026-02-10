Homicidios dolosos bajan 42% en México y marcan su nivel más bajo en casi una década

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El homicidio doloso ha mostrado una caída del 42 por ciento en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con cifras oficiales presentadas este martes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Los datos no solo reflejan una disminución puntual, sino una tendencia sostenida a la baja que se ha mantenido durante los últimos 16 meses, según el reporte más reciente de incidencia delictiva.

HOMICIDIOS DOLOSOS BAJAN 42% EN MÉXICO

Con cifras consolidadas al 31 de enero de 2026, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos al inicio de la actual Administración, en septiembre de 2024, a 50.9 en enero de 2026, lo que representa 36 asesinatos menos por día en comparación con el arranque del sexenio.

Figueroa Franco subrayó que enero de 2026 se convirtió en el mes con el promedio más bajo de homicidios dolosos de los últimos 17 meses y, además, en el enero con menor incidencia desde 2016, de acuerdo con la gráfica histórica presentada que abarca el periodo de 2017 a 2026.

“La reducción es equivalente a 36 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, lo que confirma una disminución sustantiva en este delito”, enfatizó la funcionaria, al destacar que la tendencia a la baja se ha mantenido de manera constante durante los últimos 16 meses.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró los datos durante su conferencia del 10 de febrero y destacó la relevancia del descenso.

“La reducción en homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, es de 42 por ciento”, afirmó la mandataria.

SIETE ESTADOS CONCENTRAN MÁS DE LA MITAD DE LOS HOMICIDIOS

A pesar de la reducción generalizada, el Gobierno federal reconoció que la violencia homicida continúa concentrándose en determinadas regiones del país. De acuerdo con el informe del gabinete de seguridad, el 50.6 por ciento de los homicidios dolosos se concentra en siete entidades federativas.

Los estados con mayor incidencia son:

Guanajuato, con el 8.8 por ciento.

Baja California, con 8.4 por ciento.

Chihuahua, con 7.9 por ciento.

Estado de México , con 6.8 por ciento.

, con 6.8 por ciento. Sinaloa, con 6.7 por ciento.

Morelos, con 6.2 por ciento.

En contraste, 26 estados del país registraron una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos entre enero de 2025 y enero de 2026, destacando Zacatecas, donde la disminución alcanzó el 88 por ciento.

DETENCIONES Y DECOMISOS, CLAVE EN LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA

Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que las acciones operativas han sido determinantes para la disminución de la violencia. Informó que de octubre de 2025 a enero de 2026 se logró la detención de más de 43 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto.

Además, detalló que en ese mismo periodo se han decomisado más de 327 toneladas de droga, asegurado más de 22 mil 800 armas de fuego y desmantelado más de dos mil narcolaboratorios. A ello se suma el aseguramiento de 51 toneladas de cocaína en operativos marítimos.

García Harfuch aseguró que estos resultados han tenido un impacto directo en la reducción de los homicidios dolosos, lo que se refleja en la caída del 42 por ciento registrada al cierre de enero de 2026.

Con estos indicadores, el Gobierno federal sostiene que la estrategia de seguridad avanza en la contención de la violencia letal, aunque reconoce que persisten retos importantes en entidades donde la incidencia sigue siendo elevada.