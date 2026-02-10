Empresarios desaparecidos en San Luis Potosí son localizados sin vida en Zacatecas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de varios días sin rastro, fue confirmado el hallazgo sin vida de dos empresarios originarios de San Luis Potosí que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 7 de febrero. Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, según informaron autoridades estatales.

HALLAZGO DE LAS VÍCTIMAS

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dio a conocer que las víctimas fueron identificadas como Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38, ambos vecinos del municipio de Villa de Reyes. Desde el momento en que se reportó su desaparición, se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con autoridades zacatecanas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la última vez que se tuvo contacto con ambos hombres fue el sábado 7 de febrero en distintos puntos del municipio de Villa de Reyes. En el caso de Ortega Venegas, fue visto por última vez cerca de la entrada a la comunidad de Jesús María, mientras que Luna Silva fue ubicado previamente en el rancho conocido como La Carreta.

ACCIONES DE LAS AUTORIDADES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tras la denuncia presentada por familiares, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía potosina desplegaron un operativo que incluyó trabajos de campo, labores de inteligencia y la difusión de fichas de búsqueda. También se solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar dos vehículos relacionados con su desaparición.

Fue la noche del 9 de febrero cuando la Fiscalía confirmó oficialmente que ambos empresarios habían sido localizados sin vida. A través de un comunicado, la dependencia señaló que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre las circunstancias del hallazgo.

Agentes de la Policía de Investigación de San Luis Potosí y Zacatecas continúan con las diligencias correspondientes, con el objetivo de reconstruir los hechos y dar con los responsables del doble homicidio.

Pablo Ortega Venegas era ampliamente conocido en la región por su actividad empresarial en el sector restaurantero y por su participación en la vida pública local. Incluso, había sido mencionado como posible aspirante a la presidencia municipal de Villa de Reyes por el partido Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Óscar Osbaldo Luna Silva se desempeñaba en actividades agrícolas, principalmente en la producción de chile, y mantenía una estrecha relación laboral y política con Ortega Venegas. Además, era hermano de Aurelio Luna, quien fue asesinado en 2024 durante un proceso interno rumbo a la candidatura municipal.

El caso ha generado consternación en Villa de Reyes y reaviva la preocupación por los recientes reportes de personas desaparecidas en la entidad. Tan solo en enero, autoridades estatales registraron decenas de denuncias por personas no localizadas, algunas de las cuales aún permanecen sin resolverse.