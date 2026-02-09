  • 24° C
Nacional / México

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para producir en México vacunas de ARN mensajero

La presidenta adelantó que este convenio abrirá la puerta al desarrollo de otros inmunológicos prioritarios para México

Feb. 09, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional la firma de un acuerdo estratégico para producir en México vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra el covid-19. El convenio se estableció entre la farmacéutica estadunidense Moderna, la empresa mexicana Liomont y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), organismo del Estado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria subrayó que Moderna fue una de las compañías clave en el desarrollo de las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2 a nivel mundial, y destacó la relevancia de que ahora este tipo de biológicos se fabriquen en territorio nacional.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y COOPERACIÓN CIENTÍFICAS

Durante el anuncio, Sheinbaum explicó que el acuerdo no se limita únicamente a la producción de vacunas contra el covid-19. Señaló que se trata de un esquema de cooperación científica que permitirá la participación de investigadoras e investigadores mexicanos en áreas como la biomedicina.

"Estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México", afirmó la presidenta, quien resaltó la colaboración entre el sector público y privado como un paso clave para fortalecer la soberanía sanitaria del país.

INVESTIGACIÓN PARA NUEVAS VACUNAS

La presidenta adelantó que este convenio abrirá la puerta al desarrollo de otros inmunológicos prioritarios para México. Entre ellos mencionó vacunas contra el dengue e incluso investigaciones relacionadas con tratamientos contra el cáncer.

Sheinbaum recalcó que las investigaciones se realizarán en México y formarán parte de una estrategia de largo plazo para consolidar al país como un referente en ciencia y tecnología. "Como lo prometí, seamos una potencia científica en diversas áreas del conocimiento", expresó.

César Leyva
