Cruz de la Misericordia en Monterrey: así será el monumental símbolo de fe de 170 metros

La Arquidiócesis de Monterrey impulsa la construcción de la Cruz de la Misericordia, un monumento de 170 metros de altura que podrá apreciarse desde gran parte del área metropolitana. El proyecto busca ofrecer a la ciudad un signo visible de la fe y convertirse en un referente espiritual, cultural y urbano para Nuevo León.

La monumental cruz formará parte del Memorial de la Misericordia, ubicado en la cima del Cerro de la Loma Larga, un punto estratégico entre los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, dentro de la Sierra Madre Oriental. Desde este lugar, el monumento se integrará al paisaje y marcará el horizonte de la ciudad.

MEMORIAL CON SENTIDO ESPIRITUAL Y SOCIAL

El Memorial de la Misericordia nace como un proyecto de fe con múltiples alcances. Su propósito central es agradecer y alabar a Dios, fortalecer la esperanza en tiempos complejos y aprender de Jesús crucificado a vivir la misericordia en la vida diaria.

Además, representa una ofrenda especial rumbo a dos fechas clave para la Iglesia: los 500 años del Acontecimiento Guadalupano en 2031 y los 2000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en 2033.

Más allá de lo espiritual, el memorial traerá beneficios sociales y materiales, como el fortalecimiento de la identidad comunitaria, el desarrollo urbano del entorno, la generación de empleos y un impulso al turismo religioso, proyectando a Monterrey a nivel internacional.

DISEÑO, SIGNIFICADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CRUZ

La Cruz de la Misericordia fue diseñada por el arquitecto y monje benedictino Fray Gabriel Chávez de la Mora, reconocido por obras como la Nueva Basílica de Guadalupe. El proyecto cumple dos premisas claras: ser visible desde la mayor parte de la ciudad y funcionar como una catequesis visual.

En su centro albergará una capilla eucarística de adoración perpetua, con rayos de luz azul y roja que simbolizan el agua y la sangre del Corazón de Jesús, además de un haz luminoso que representa a Cristo como Luz del mundo. A los pies de la cruz se contempla la construcción de un templo y un recorrido para los visitantes, orientado a vivir y practicar la misericordia.

Características de la Cruz de la Misericordia:

Construcción de concreto con alma de acero

Altura total de 170 metros

Brazos de 90 metros

Base de 12 × 12 metros

Cruce de brazos de 8 × 8 metros

Remate superior de 7 × 7 metros

Con esta obra, Monterrey se prepara para albergar uno de los símbolos religiosos más imponentes del mundo.