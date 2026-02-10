  • 24° C
Vizsla Silver rompe el silencio: esto dijo la empresa sobre los mineros desaparecidos en Sinaloa

La empresa canadiense se pronunció con un mensaje para los familiares que viven días de angustia tras la localización sin vida de varios trabajadores

Feb. 10, 2026
Se emitió un comunicado tras la desaparición y posterior localización de mineros en la zona serrana de Concordia
Vizsla Silver confirmó la localización de varios de sus empleados sin vida, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero en la comunidad de Concordia, al sur de Sinaloa, generando conmoción nacional y exigencias de justicia.

Vizsla Silver emitió un comunicado oficial desde su sede en Vancouver, donde expresó que familiares de los trabajadores le informaron sobre el hallazgo sin vida de algunos de sus colegas, aunque hasta el momento la empresa espera la confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Michael Konnert, manifestó que están "devastados por el resultado y la trágica pérdida de vidas", y extendió su más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo, además de resaltar que su enfoque sigue siendo la recuperación segura de quienes aún permanecen desaparecidos y el apoyo a los familiares de todos los afectados.

La empresa también ha señalado que proporcionará más información cuando las autoridades mexicanas lo confirmen oficialmente, subrayando su colaboración con las investigaciones en curso y su disposición para seguir aportando datos relevantes.

EL HALLAZGO Y LA RESPUESTA DE AUTORIDADES

Tras semanas de búsqueda, las autoridades han localizado cuerpos de trabajadores en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, ubicados a decenas de kilómetros de la zona minera, y familiares han identificado al menos cinco de los diez mineros raptados.

La Fiscalía General de la República y fuerzas de seguridad desplegaron operativos en la región para dar con los responsables y continuar la búsqueda de los restantes desaparecidos.

CONTEXTO DE INSEGURIDAD EN SINALOA

El secuestro y muerte de trabajadores ocurre en una región golpeada por la violencia vinculada a grupos criminales que disputan el control territorial y económico. Las instalaciones de la minera Vizsla Silver, así como otros proyectos en Sinaloa, han estado en el foco de atención por la inseguridad.

Además de Vizsla Silver, organizaciones empresariales han exigido al gobierno medidas contundentes de seguridad, ya que la actividad económica y el bienestar de las comunidades dependen de ambientes laborales seguros.

Fernanda Rodríguez
