Revelan identidad de la mujer que fue atropellada tras correr a avenida en Monterrey

Un video difundido recientemente en redes sociales mostró el momento en que una joven fue atropellada al intentar cruzar una avenida al sur de Monterrey, hecho que generó una amplia reacción entre usuarios debido a la crudeza de las imágenes y a las dudas sobre su estado de salud e identidad.

Tras la viralización del material, autoridades municipales confirmaron quién es la persona lesionada y ofrecieron detalles oficiales sobre lo ocurrido.

?? ¡IMÁGENES SENSIBLES! ??



Vehículo arrolla a mujer que intentaba cruzar la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, Nuevo León pic.twitter.com/6LFrJJKF1z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 9, 2026

CÓMO FUE EL ATROPELLAMIENTO REGISTRADO EN MONTERREY?

De acuerdo con los reportes, el incidente se registró sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con Diego Velázquez, en la zona poniente de la ciudad. En las grabaciones se observa a una mujer vestida de oscuro caminando por la lateral de la vialidad.

Segundos después, avanza de forma repentina hacia los carriles centrales, donde los vehículos circulaban a velocidad constante.

Un automóvil blanco no logró frenar a tiempo y la impactó de lleno. A consecuencia del golpe, la joven salió proyectada varios metros. En el video se aprecia cómo un oficial se aproxima de inmediato para auxiliarla, mientras otros conductores reducen la velocidad.

Debido al accidente, el tránsito fue parcialmente restringido en el área. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en coordinación con Protección Civil Monterrey, acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Durante varios minutos, únicamente permaneció habilitado el carril derecho con dirección al sur, a la altura de Camino al Diente, mientras se realizaban las maniobras de auxilio. Elementos de Tránsito de Monterrey tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron la circulación vehicular.

La mujer recibió un pase médico para valorar un golpe en la parte posterior del cráneo derivado del impacto y posteriormente fue trasladada a un hospital para una revisión más exhaustiva.

¿QUIÉN ES LA JOVEN ATROPELLADA EN MONTERREY?

Testigos identificaron a la lesionada como Ana Karen Guadalupe Cruz Garza, de 25 años de edad. Se informó que labora en una agencia de autos ubicada cerca del punto donde ocurrió el percance.

Tras el accidente, algunos de sus compañeros acudieron al lugar para apoyarla mientras arribaban los servicios de emergencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey emitió un comunicado oficial en el que señaló que la mañana del lunes 9 de febrero se recibió un reporte sobre una mujer desorientada en la vía pública en ese mismo cruce.

Un oficial acudió para auxiliarla, solicitó a los conductores reducir la velocidad y la siguió a distancia. No obstante, la joven cruzó los carriles principales y fue impactada por un vehículo.

El documento añade que sus padres llegaron poco después y señalaron que la joven padece trastornos de personalidad, por lo que momentos antes se había retirado del vehículo familiar con comportamiento errático.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas que la llevaron a caminar sin calzado por la avenida ni los motivos por los que se lanzó hacia el flujo vehicular.

La mujer permanece grave y bajo pronóstico reservado, mientras continúan las investigaciones correspondientes.