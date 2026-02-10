Confirman primera muerte por sarampión en CDMX; suman 28 a nivel nacional

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Secretaría de Salud confirmó la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México como parte del brote que atraviesa el país desde enero de 2025, de acuerdo con datos oficiales actualizados al 9 de febrero de 2026.

BROTE NACIONAL DE SARAMPIÓN

El caso mortal en la capital ocurrió durante 2025, año en el que la entidad acumuló 46 casos confirmados de la enfermedad, lo que representa una tasa de letalidad del 2.17 por ciento.

Este deceso se suma a un panorama nacional complejo. Desde el inicio de 2025 y hasta la fecha de corte, México ha notificado 22,425 casos probables de sarampión.

De ese total, 8,899 han sido confirmados mediante el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática. En el mismo periodo 2025-2026 se han registrado 28 defunciones asociadas a la enfermedad.

PRINCIPALES ESTADOS CON CASOS DE SARAMPIÓN

Las muertes se distribuyen en siete entidades del país: Chihuahua encabeza la lista con 21 fallecimientos, seguido por Jalisco con dos defunciones. Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y la Ciudad de México han reportado un deceso cada uno, lo que refleja una expansión geográfica amplia del impacto más grave del brote.

En el caso específico de la Ciudad de México, las autoridades sanitarias alertan sobre un incremento significativo en la transmisión durante 2026. En lo que va del año, la capital acumula 138 casos confirmados, con una tasa de incidencia de 1.51 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que triplica la registrada en 2025, cuando fue de 0.52.

En el periodo acumulado 2025-2026, la entidad suma 184 casos confirmados derivados de 1,425 casos probables notificados.

GRUPOS MÁS VULNERABLES AL SARAMPIÓN

A nivel nacional, los grupos más vulnerables siguen siendo los menores de edad. Los niños menores de un año presentan la tasa de incidencia más alta, con 50.41 casos por cada 100 mil habitantes.

Les siguen los menores de 1 a 4 años con una tasa de 15.48 y el grupo de 5 a 9 años con 10.28. En números absolutos, el mayor número de contagios confirmados se concentra en el grupo de 1 a 4 años, con 1,327 casos, seguido por el de 5 a 9 años con 1,088 y el de 25 a 29 años con 963.

El brote ha alcanzado a los 32 estados del país y se ha extendido a 319 municipios. Chihuahua mantiene la situación más crítica, con 4,504 casos confirmados acumulados y una tasa de incidencia de 113.31 por cada 100,000 habitantes durante 2025.

Jalisco ocupa el segundo lugar con 2,097 casos confirmados, seguido por Chiapas con 497 y Michoacán con 296.

Aunque en la semana epidemiológica 06 de 2026 se registraron 20 casos probables, lo que sugiere una desaceleración frente a semanas previas, las autoridades mantienen la vigilancia activa.

Del total de casos probables acumulados, 10,114 han sido descartados y 3,412 continúan en estudio, mientras el sector salud insiste en la importancia de la vacunación y la detección oportuna para contener la propagación del sarampión.