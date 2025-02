Desactivan Alerta Amber: no hubo robo de bebé en Nuevo León; joven fingió su embarazo | VIDEO

La joven de 19 años dijo que una pareja extranjera la había sedado y le había robado a su bebé; tras estudios, la Fiscalía desmiente su versión

Por: Ofelia Fierros

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la joven Silvia Amairani, de 19 años, quien el miércoles denunció el robo de su hija en el municipio de Escobedo, no estaba embarazada, desactivando así la Alerta Amber que había sido emitida en búsqueda de la bebé. Según un informe oficial, tras realizarse estudios médicos y un dictamen médico legista, no se halló evidencia de embarazo alguno en la joven.

LA FALSA DENUNCIA Y LA ACTIVACIÓN DE LA ALERTA AMBER

Silvia Amairani había denunciado el supuesto robo de su bebé por parte de un hombre y una mujer de origen extranjero, quienes habrían llegado a su vivienda en la colonia Concordia de Escobedo.

Según su relato, ella fue sedada mientras dormía, lo que habría provocado que entrara en trabajo de parto. En un video difundido a través de redes sociales, la joven aparece aparentemente confundida y en shock, relatando que mientras descansaba, los supuestos secuestradores habrían entrado a su hogar y robado a su bebé.

A raíz de esta denuncia, las autoridades locales comenzaron un operativo de búsqueda, que incluyó filtros de revisión en las principales avenidas de la ciudad y en la Central de Autobuses, además de realizar un cateo en la casa de Silvia Amairani, donde vive junto con su pareja. Durante la tarde, se activó la Alerta Amber para tratar de localizar a la bebé desaparecida.

TRAS INVESTIGACIONES, DESACTIVAN LA ALERTA AMBER

Sin embargo, al ser trasladada al Hospital Universitario de Monterrey para una evaluación médica, se confirmó que no había signos de un embarazo. La Fiscalía de Nuevo León emitió un comunicado en el que precisó que, tras los estudios médicos, no había evidencia que confirmara las afirmaciones de Silvia Amairani. "No existe evidencia de un embarazo en la persona identificada como Silvia", detalló el reporte.

Tras esta confirmación, y debido a la falsedad de la denuncia, la Fiscalía decidió desactivar la Alerta Amber que había movilizado a las fuerzas de seguridad en un intento por encontrar a la bebé robada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa que, de acuerdo a estudios y dictamen médico legal, no existe evidencia de un embarazo de la persona identificada como Silvia, de 19 años de edad, quien reportó el día de hoy la... pic.twitter.com/Kln73mInfF — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) February 13, 2025

ESTADO DE SALUD DE SILVIA AMAIRANI

El último reporte médico indica que Silvia Amairani se encuentra estable. La joven fue atendida tras el incidente y se ha confirmado que no sufrió complicaciones relacionadas con un embarazo o parto. La joven vive junto con su pareja, un hombre de 22 años, en la colonia Concordia.

Este caso ha causado conmoción en la comunidad, generando preguntas sobre las motivaciones detrás de la falsa denuncia. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el motivo detrás de las acciones de Silvia Amairani y su comportamiento.

El esclarecimiento de este incidente pone de relieve la importancia de la veracidad en las denuncias, especialmente cuando involucran alertas de secuestro que movilizan recursos y ponen en riesgo la seguridad pública.